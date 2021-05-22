Gündem Gara şehidinin babası Demirtaştan çocuğunu isteyen aile darp edildi
POLİTİKA

Gara şehidinin babası: Demirtaş'tan çocuğunu isteyen aile darp edildi

‘Diyarbakır Annelerinden Dünyaya’ kitabının yazarı ve Gara Şehidi Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, PKK ve HDP işbirliği ile kaçırılan çocuklar ile ailelerin yaşadıkları anlattı. PKK’nın kaçırdığı çocuğunu almak için Selahattin Demirtaş’ın yanına giden ailenin darp edildiğini belirten Altıntaş, “Bir arkadaşım çocuğunu aramak için Selahattin Demirtaş ile konuşmaya gidiyor. Hani inanmış ya, zamanında oy vermiş ya, diyor ki Demirtaş’a çocuğum götürüldü, o da ‘çocuğun gönüllü gitti’ diyor. Ya, 15 yaşında arkadaş ne gönüllüsü ya, arkadaşım itiraz etmeye çalışınca bu defa darp ediyorlar, eşinin yanında dipçikle arkadaşımın suratına vuruyorlar. Şimdi de tutmuşlar diyorlar ki bakanlıkta verebiliriz, oldu olacak Türkiye’nin tapusunu da verin” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Gara şehidinin babası: Demirtaştan çocuğunu isteyen aile darp edildi
Gara Şehidi Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş


‘Diyarbakır Annelerinden Dünyaya’ kitabının yazarı ve Gara Şehidi Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, 9 yaşında PKK tarafından zorla kaçırılan Hamza Adıyaman’ın annesinin yanından eli ayağı ve ağzı bağlanarak kaçırıldığını belirterek, bir başka arkadaşının ise Selahattin Demirtaş’ın yanına oğlunu almak için gittiğinde dövüldüğünü söyledi.

"Ustaca yalan konuşuyorlar"


PKK’nın ustaca yalan konuştuğunu ve kendisinin de zamanında bu yalanlara kandığını kaydeden Altıntaş, “Bunlar fevkalade yalan söylüyor, ustaca öyle sözler söylüyorlar ki adeta insanları hipnoz ediyorlar. Hani diyorlar ya onlara katılanlar için, ‘efendim bunlar aklı başında kişiler’ tabii burada çocukları söylemiyorum onlar ayrı çünkü daha 8-9 yaşındaki çocuğu kaçırıyorlar. Diyorlar ki aklı başında kandırılır mı? Biraz mantıklı konuşalım, mesela telefon dolandırıcıları koskoca profesörleri iki gün içinde kandırmıyor mu? Oysa bunlar aylarca, yıllarca her hangi bir bireyi aldatmak için neler neler yapıyorlar. Yani insan aldana bilir değil mi? Bakın ben kendimi söylüyorum, ben dahi bunlara inandım. Biz o zamanlar dediler ki, ‘efendim biz vereceğiz ama muhatap bulamıyoruz’ ama ben aptallığıma yanayım ki bunlara inandım. Ne yazık ki Diyarbakır’a gidene kadar inandık ama Diyarbakır gidince oturma eylemine biz küçük bir gruptuk olaylara daha dar bir pencereden bakıyorduk ama oraya gidip olayın boyutunu görünce ‘eyvah’ dedim” ifadelerini kullandı.

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CHP’li Çiçek’e sert tepki

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’ye bakanlık teklif edileceğini sözlerini sert bir dille eleştiren Altıntaş, “Ben buradan halka sesleniyorum, devletinize Allah aşkına sahip çıkın. Muhalefete de bir şey demiyorum ama bir tanesi çıkıp diyor ki, bakanlıkta verebiliriz süslü cümlelerle ‘niye olmasın’ diyor. Niye mi olmasın? İşte bunun için olmasın (oğlunun fotoğrafını gösteriyor) niye mi olmasın? Hamza Adıyaman daha henüz 8 yaşında zorla kaçırılıyor bu çocuk siyah camlı arabanın içinde eli kolu, ağzı bağlı saklanıyor annesi arabanın yanına geliyor orada iki tane mahlukatı görüyor onlardanmış, ne bilsin kadın onlara diyor ki, böyle bir çocuk gördünüz mü? Onlarda tersliyorlar kadın orada çocuğunu ararken arabaya binip kaçırıyorlar” dedi.

“Selahattin Demirtaş oğlu için gelen babayı dövdürdü”


PKK’nın kaçırdığı çocuğunu almak için Selahattin Demirtaş’ın yanına giden ailenin darp edildiğini de kaydeden Altıntaş, “Bir arkadaşım çocuğunu aramak için Selahattin Demirtaş ile konuşmaya gidiyor. Hani inanmış ya, zamanında oy vermiş ya, diyor ki Demirtaş’a çocuğum götürüldü, o da ‘çocuğun gönüllü gitti’ diyor. Ya, 15 yaşında arkadaş ne gönüllüsü ya, arkadaşım itiraz etmeye çalışınca bu defa darp ediyorlar, eşinin yanında dipçikle arkadaşımın suratına vuruyorlar. Annesi diyor ki, bari ayakkabısını verin ona da hakaret ediyorlar. Bunu siyasetçiler bilmiyor mu? Vallahi de, billahi de senden benden kat kat daha iyi biliyor. Şimdide tutmuşlar diyorlar ki bakanlıkta verebiliriz, oldu olacak Türkiye’nin tapusunu da verin” diye konuştu.

HDP önündeki 'evlat nöbeti' 583'üncü gününde: Bizi düşman kapısında ağlatma oğul
FOTOĞRAF 24
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3 Eylül 2019'da HDP binası önünde başlayan evlat nöbetinin 583'üncü gününde aile sayısı 224 oldu.
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2018'de 25 yaşında Dicle Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan için Diyarbakır'dan gelen Hayriye Akyüz, kardeşine dönmesi için çağrıda bulanarak şunları söyledi:
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Kardeşim 2018 yılında üniversite okurken HDP tarafından kandırılıp örgüte gönderilmiş. O günden bu yana kendisinden haber alamadık.
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Burada evlat nöbeti turan aileleri televizyonda gördüm, defalarca gelip destek verdim onlara, şimdi de onlara katıldım. Kardeşim beni görüyorsa ona seslenmek istiyorum, Ensari, ne olursun Allah rızası için önce Allah için sonra kendin için dön gel. Anneni düşün, hepimiz bir tarafa, annen için sen bir tarafaydın.
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Annen çok hasta, o yaşlı haliyle onu getirip bu kapıda ağlatma. Evlat insanı düşman kapısına götürür derlerdi, bu gerçekmiş. Bizi düşman kapısına getirdi. Beni görüyorsan duyuyorsan sesime ses ver. Allah'ın affetmeyeceği günahlara girme.
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2017'de 27 yaşındayken kaçırılan oğlu İdris Yakut için Batman'dan gelerek oturma eylemine katılan Süphiye Yakut ise gözyaşları içinde kimsesiz olduğunu ve oğlunu kavuşmak istediğini söyledi.
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Yakut, Gittiğinden beri ondan hiç haber alamadım. Örgüte katıldığını duydum. Allah onları kahretsin. Benim hiç kimsem yok, tekim, oğlumu çok özlüyorum. Bana 'seni çok seviyorum ana' diyordu, ben oğlumu istiyorum. Gel eve oğlum. Hastayım ve senden başka hiç kimsem yok oğlum. Oğlumu PKK ve HDP'den istiyorum dedi.
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HDP önündeki 'evlat nöbeti' 583'üncü gününde: Bizi düşman kapısında ağlatma oğul
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 583'üncü günde de sürüyor. 2018'de, 25 yaşında üniversite öğrencisiyken Diyarbakır'da kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan için gelen Hayriye Akyüz ve 2017 yılında 27 yaşındayken kaçırılan oğlu İdris Yakut için Batman'dan gelerek oturma eylemine katılan Süphiye Yakut ile aile sayısı 224 oldu. Hayriye Akyüz, "Annen çok hasta, o yaşlı haliyle onu getirip bu kapıda ağlatma. Evlat insanı düşman kapısına götürür derlerdi, bu gerçekmiş. Bizi düşman kapısına getirdi" diye konuştu.


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