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POLİTİKA GAZİANTEP

Gara şehidinin babası: Terör sözcüleri 'iyi misafir ederler' demişti oğluma işkence etmişler

Gara’da teröristlerce şehit edilen 13 kişiden, Gaziantep’te ikamet eden Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, terör sözcülerinin kendilerine 'Merak etmeyin yemezler, yedirirler. İyi misafir ederler' dediklerini ancak oğlunun naaşının bir deri bir kemik kaldığını ve işkence izlerini gördüğünü ifade ederek HDP'nin yalanlarına kanılmaması konusunda uyardı.

Haber Merkezi İHA
Gara şehidi Topçu Er Müslüm Altıntaş'ın ailesi.
Gara şehidi Topçu Er Müslüm Altıntaş'ın ailesi.

Tunceli Pürümür karayolunda Erzincan’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş 2 Ekim 2015 tarihinde teröristlerce kaçırılmıştı. Gara’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Müslüm Altıntaş’ın anne ve babası teröre lanet okurken, gururlu olduklarını söylediler.

“Bizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar”

Bazılarının kendilerini hükumete karşı kışkırtmaya çalıştığını ifade eden Baba Şevket Altıntaş, “Evlat acısı o manzarayı görmekte kolay değil ama gururluyum. Bunun üzerine siyaset yapmanın bir izahı yok. Can beden üzerine siyaset yapılmaz. Yıllarca bize bu zulmü yaşattılar. Bizi Hukumetimize karşı kışkırtıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kadar iyi niyetine rağmen bunu bize ters lanse ettirmek isteyen siyasetçilere söylüyorum” dedi.

“Yemezler yedirirler diyorlardı bize”

Bu teröristlerin sözcüleri bize çocuklarınıza yemeden yedirdiklerini söylediklerini belirten Altıntaş, “Bize ne diyorlardı “Merak etmeyin bunlar yedirmez yedirirler” onlara gerilla diyorlardı. Bunu halka öyle inandırdılar ki, benim masum saf kürdüm bunlara inanarak aynı söylemlerde bulunuyor. Biz bile inandık. Ama üs akıl ne derse taban bunu yapıyor” şeklinde konuştu.

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“Çocuğumun cesedi bütündü, işkence etmişler”

Oğluna işkence yapıldığını söyleyen Altıntaş, “Oğluma yıllarca işkence etmişler oğlum açlıktan bir deri bir kemik kalmış biz bu yüzden tanıyamadık çocuğumuzu ben babası olarak annesi de tanıyamadı. Ben oğlumu sol ayak baş parmağından tanıdım. Bir deri bir kemikti hani bunlar yemez yedirirlerdi. Hani iyi misafir ederlerdi. HDP ve PKK’ya inanan gençler bunu görün. Hala bize yalan söyleyerek TSK bombaladı diyorlar. Bizi devletimize karşı kışkırtıyorlar. Benim çocuğum ve diğerleri de kurşunla şehit edilmiş” ifadelerini kullandı.

“Oğlumla her zaman gurur duydum”

Oğluyla her zaman gurur duyduğunu söyleyen anne Songül Altıntaş, “Ben oğlumla her zaman gurur duydum. Ne kadar uğraştıysam da oğlumu alamadım. Oğlumu morgda buldum ve onu tanıyamadım. Oğluma işkence etmişler yüzü mosmor daha üstüne iğrenç yalanlarını sürdürüyorlar. Devlete suçu atmaya çalışıyorlar. Devletin tırnağına kurban olsunlar. İdris Baluken, Pervin Buldan, Leyla Güven, Allah hepsinin belasını versin” diye konuştu.

Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını yalanladı: PKK öldürdü benim oğlumu
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Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını yalanladı: PKK öldürdü benim oğlumu

Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan
OYNAT 01:16
Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu.

Şırnaklı anneler kar-kış demeden evlatlarını istiyor: HDP önündeki eylem 24'üncü haftasında
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Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti.
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Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl binası önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, Kahrolsun PKK, Tırnakçı HDP, Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP, Şehitler ölmez, vatan bölünmez, “Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir sloganları attı.
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Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, şöyle konuştu:
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Ben oğlum için HDP'nin önüne geliyorum. Oğlum dönene kadar, ben buraya gelmeye devam edeceğim. Allah korkuları yok mu? Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler. Yeter artık, ne hakları var bize bunu yapmaya. Kurban bayramında benim oğlumu alıp götürdüler. Yapabilen varsa oğlumu getirsin.
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Oradaki zalimler çocuğumu getirsin. Milletin çocuklarını götürenlerin Allah belasını versin. Oğlum Metin; neredeysen gel annene. Ben biliyorum ki çocuğum fırsat bulduğunda bana gelecek. Oğlum kendi isteğiyle gitmedi oraya. Oğlumu kaçırıp götürdüler. Seni çok özledim oğlum geri gel. Babası kahrından ölmek üzere, 3 defa anjiyo oldu. Oğlum babasının yanına gelsin artık yeter.
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Şehit yakını Nursel A. da çocukları dağa kaçırılan ailelere destek vermek için geldiklerini belirterek, 24 haftadır ailelerimize kar, yağmur, çamur demeden destek veriyoruz. Çocuklarımız gelene kadar destek vermeye devam edeceğiz dedi.
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Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
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Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Title
Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Title
Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Title
Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Title
Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Title
Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Title
Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Title
Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Title
Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Title
Yapılan açıklamaların ardından kadınlar yürüyüş yaparak HDP il binası önünden ayrıldı.
Şırnaklı anneler kar-kış demeden evlatlarını istiyor: HDP önündeki eylem 24'üncü haftasında
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Şırnaklı annelerin HDP il binası önünde düzenledikleri eylem 24'üncü haftasına girdi. Anneler, kar yağışı ve dondurucu soğuklara aldırmadan evlatlarını istemeye devam etti.

Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindei terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesinin ardından Van'da, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenlendi.
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Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda toplanan kalabalığa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri de katıldı.
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Yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe katılanlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'Van teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi.
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Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler
Van'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile bölge halkı, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar, 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'Van teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi.


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