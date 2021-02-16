Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı hainin kimliği açıklandı

– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’da, Derik’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi. Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini bildirdi.





Operasyon sırasında teslim olmuştu

Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi. Hain teröristin fotoğrafına ilk kez ulaşıldı.

OYNAT 01:16 Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Millet teröre karşı tek yürek oldu: Gara'daki hain saldırı sonrası CİMER'e mesaj yağdı

OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz. Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız ' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya: Başka bir ülkede olsa dünyayı ayağa kaldırırdınız, neredesiniz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. 'Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumum infazı hadisesinde, gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı! neredesiniz, niye sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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