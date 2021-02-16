Gündem Garada 13 vatandaşımızı şehit eden PKKlı hainin kimliği açıklandı
POLİTİKA

Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı hainin kimliği açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’te düzenlenen özel oturumda, Gara’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi. Turuncu listede aranan teröristin fotoğrafına ilk kez servis edildi.

Haber Merkezi DHA
Sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman
Sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman

– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’da, Derik’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi. Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini bildirdi.

Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
OYNAT 06:29
Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden anlattı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM Genel Kurulu'nda Gara operasyonuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Akar Gara operasyonunu harita üzerinden göstererek anlattı.


Operasyon sırasında teslim olmuştu

Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi. Hain teröristin fotoğrafına ilk kez ulaşıldı.

Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan
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Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu.

Millet teröre karşı tek yürek oldu: Gara'daki hain saldırı sonrası CİMER'e mesaj yağdı
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Millet teröre karşı tek yürek oldu: Gara'daki hain saldırı sonrası CİMER'e mesaj yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız
Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz. Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız ' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya: Başka bir ülkede olsa dünyayı ayağa kaldırırdınız, neredesiniz?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya: Başka bir ülkede olsa dünyayı ayağa kaldırırdınız, neredesiniz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. 'Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumum infazı hadisesinde, gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı! neredesiniz, niye sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz' ifadelerini kullandı.


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