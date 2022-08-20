Gündem Gastronomi uzmanı Muzaffer Koşan Havran GETAT Projesine plaket verdi
BALIKESİR

Gastronomi uzmanı Muzaffer Koşan Havran GETAT Projesi'ne plaket verdi

TRT1 de yayınlanan Türkiye'nin mutfağı adlı programda gastronomi jüri komisyon başkanı , aynı zamanda Marmara Sanayi ve İşadamları Derneği (MARSİD) Başkanı, Muzaffer Koşan alternatif tıp çalışmalarını Havran Devlet Hastanesinde yerinde inceledi. Muzaffer Koşan Havran Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. DR. Gülsema Akıncı'ya GETAT ( Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ) alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalarını tebrik etmek için makamında ziyaret etti. Muzaffer Koşan; Başhekim Akıncı'dan Geleneksel tedavi yöntemleri hakkında bilgi aldı. Havran Devlet hastanesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Başhekim Gülsema Akıncıya plaket takdim etti.

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​Gastronomi uzmanı Muzaffer Koşan Havran GETAT Projesine plaket verdi
​Gastronomi uzmanı Muzaffer Koşan Havran GETAT Projesi'ne plaket verdi.

Başhekim Gülsema Akıncı GETAT Projesi çalışmaları ile ilgili Muzaffer Koşan'ı bilgilendirdi. plaket için Muzaffer Koşan'a teşekkür etti. Havran devlet hastanesinde GETAT Projesi kapsamında, Ozon Terapi, Akupunktur, Fitoterapi, Kupa Terapi, Hiruduterapi, Prolaterapi, Islak Kupa Terapisi/Hacamat gibi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereğince yayımlanması gereken GETAT Klinik Araştırmaları İyi Klinik Uygulama Klavuzu 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ülkemizde GETAT Klinik Araştırmalarına Etik Yaklaşım eğitimleri düzenlenmeye başlanmıştır. GETAT Klinik Araştırmaları eğitimlerinin programlama ve değerlendirme faaliyetlerinin yeksenak bir şekilde yürütülebilmesi için

GETAT Klinik Araştırmalarında Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu yayımlanmıştır.Havran Devlet Hastanesinde 5 bin yıllık geçmişi olan bu tedavileri uzman hekim tarafından yapmaktayız.

Açılan GETAT polikliniğinde geleneksel ve modern tedavi yöntemlerini birlikte kullanmakatıyız. Hasatalara en iyi sağlık hizmetini ben ve ekibimle ile birlikte sunuyoruz. diyerek modern tedavi ile geleneksel tedaviyi bir bütün olarak olarak yapıyoruz. hastalarımıza hizmet vermek bizi memnun ediyor. dedi.

KOŞAN, GELENEKSEL TEDAVİ ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUM

Geleneksel tedavi çalışmalarının benimsenmesi gerektiğini söyleyen Koşan; Havran Devlet hastanesi başhekimi uzm,dr. Gülsema Akıncı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederim. Gastronomi alanında Kazdağları Gastronomi vadisi'nde tıbbı ve aromotik bitkiler, ile ilgilendiğini, aynı zamanda alternatif tedavi yöntemlerini sevdiğini, Havran Devlet Hastanesi tedavi modülünü tüm iş dünyasına anlattığını, ve bu tedavi yöntemini tüm Türkiye'nin kazanmasını istiyorum. Atalarımız yüzyıllar boyu geleneksel tedavi ile hastalıklarına şifa bulmuşlar, bu bize mir mirastır, bu mirası gelecek nesillere geliştirerek aktarmalıyız.

Aynı zamanda Sağlık Turizmi üzerine Havran referans kasaba olabilir. Geleneksel tedavi yöntemlerini iş dünyası ile paylaşıyorum . Gastronomi uzmanı olarak her zaman doğal yaşamı destekliyorum. Havran ilçesine bir nebze bile olsa katkı sunmayı vatani görev gibi kabul ettik. İş dünyasının yatırımları gelmesi için çaba gösteriyoruz. Havran ülkemizde doğal yapısı bozulmadan kalan ender yerlerden biridir. Havran ilçesi sağlık turizmi, Doğa Turizmi, gastronomi turizmi gibi bir çok alternatif sürdürülebilir turizm için mihenk taşıdır diyebiliriz. Havran'nın geleceğini her yönden parlak görüyorum. Havran ilçesini seviyorum dedi.

VADİ KAZDAĞLARI SAĞLIKLI YAŞAM PORJESİ HİZMETE GEÇTİ

iş adamı Muzaffer Koşan Havran Vadi Kazdağları Gastronomi ve Konaklama merkezi'nde misafirlere hizmet etmeye başladı. % 90 tamamlanan sağlıklı yaşam tesislerinde doğal yaşam ortamlarında konaklama hizmeti, yöresel lezzetler, trekking, Glamping konaklama gibi bir çok sağlık turizmi yatırımlarını Havran ilçesinde uygun gördüğünü dile getirerek, Havran ilçemiz körfezin sağlık turizmi üzerine tüm Türkiye'de tanınacak, hem bölge halkı kalkınacak, hemde insanlar sağlık kazanacak diyerek Havran ilçesinden övgü ile bahsetti.

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