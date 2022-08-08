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Tarlada Sıfır Atık

Doğa dostu, sürdürülebilir tarım için önemli bir adım atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Gönen İlçesinde kadın çiftçilerle birlikte sürdürdüğü “Tarlada Sıfır Atık” projesi büyük ilgi görüyor. Proje kapsamında tarladan 5 tonun üzerinde atık toplayan 10 kadın çiftçiye birer Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

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Tarlada Sıfır Atık
​Tarlada Sıfır Atık ​

5 tondan fazla atık toplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte "Önder Kadın Çiftçilerle Tarlada Sıfır Atık" projesini başlattı. Kooperatif bünyesinde bulunan 13 köyde hayata geçirilen proje kapsamında, tarladan 5 tondan fazla zirai ve tarımsal atık toplayan 10 kadın çiftçiye birer Balıkesir Kuzusu hediye edildi. Projeyle; tohumun tarlaya düştüğü andan hasada kadar geçen süre içerisinde açığa çıkan, plastik atıkların ve kullanılmış zirai ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılarak doğaya zarar verdiği zararın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Proje yaygınlaştırılacak

“Tarlada Sıfır Atık” projesiyle; bir yandan tarımsal atıkların yarattığı çevresel kirliliğin azalmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da her 500 kilogram zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyesine 1 toklu kuzu hediye ederek atıkların toplanmasını teşvik ediyor ve bölgedeki çiftçilere sosyo-ekonomik destek sağlıyor. Böylelikle; iklim değişikliği ve kuraklığın önlenmesine yönelik olarak tarımsal atıkların yarattığı çevresel kirliliğin azaltılması sağlanıyor. Şuanda Gönen İlçesi’ne bağlı 13 köyde uygulanan ve kadın çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği projenin yaygınlaştırılması planlanıyor.

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