Gazeteci Soner Yalçın Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristi aklama çalışması içerisine girenleri eleştirdi: Sola sızan PKK

Taksim'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain bombalı saldırının ardından teröristi aklama çalışması içerisine girenlere gazeteci Soner Yalçın Sözcü'de kalem aldığı köşe yazısından sert dille eleştirdi. Atilla İlhan'ın sözünden bahseden Yalçın, "Aklıma, sol ahlâka sahip Attila İlhan'ın, “bu ülkenin hain kontenjanı nüfusun yüzde 10'udur” sözü geliyor sürekli" dedi.

'SOLA SIZAN PKK'

Köşe yazısında teröristi aklama çalışmalarını eleştiren Yalçın, "Siyasi ahlakını kaybetmemiş bir solcu, PKK katliamları konusunda kuşkular yaratarak halkın kafasını niçin karıştırmak ister Ömrünü anti- emperyalist mücadeleye adayan bir solcu, neoliberalizmin etnisite tuzağına düşüp PKK ile ittifak yaparak, üstü kapalı terör savunuculuğu yapar hale nasıl gelir? PKK cazibesine kapılarak halktan bu derece nasıl kopulur?" dedi.

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'İSİMLERİ FARKLI PKK PARTİLERİ VAR'

Yalçın, "Sebebi belli aslında. Sol literatürde bir dönem Fransızca “entrisme” sözcüğü sıklıkla kullanılırdı; “sızma” anlamına gelir… Bir örgüt, başka örgüte sızarak onu etkilemeye, yönlendirmeye çalışır. Ve olanakları, kaynakları yetersiz ama bir şekilde kendisini var etmek isteyen kafası karışmış örgütler, parasal kaynakları ve (parlamento, medya desteği gibi) imkânları bol, örgütlerin gölgesine girmeye teşne/ istekli/ hazır hale getirilir. Bunun gerçekleşmesi sızmanın başarısıdır. Kimse kimseyi kandırmasın; bugün isimleri farklı olsa da küçük küçük “PKK partileri” var legal siyasette! Ancak bunların ikiyüzlü siyasetinin karşısına çıkıp yiğitçe mücadele eden, güç birliği inşa eden, yurtsever sol partiler de var. PKK'nın Beyoğlu katliamı/ emperyalizme tavır, solda ayrışmayı keskin biçimde bir kez daha ortaya çıkardı".