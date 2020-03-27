Gaziantep bölgenin sağlık üssü olacak: Yerli ve milli kanser ilacı için imzalar atıldı

Türkiye’nin ilk yerli ve milli kanser tedavisinde kullanılacak ilaç üretimi yapılacak olan Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi için ilk imzalar atıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla Gaziantep Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen tören ile proje mali destek sözleşmesi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Gaziantep Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi toplam 31,5 Milyon TL’ye mal olacak ve 18 ayda tamamlanacak. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi kapsamında; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde kurulacak tesis, hem Gaziantep’in hem de bölgenin ilaç ihtiyacını karşılayacak. Özelikle riskli hastalar için dışarıdan getirtilen ilaçlar artık Gaziantep’te üretilebilecek.

BAKANLIK BÜYÜK DESTEK VERDİ

İmza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Umut Elboğa tarafından hazırlanan projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir defada sağlanan en büyük desteği verdiğini kaydederek, “Sağlığın ne kadar önemli olduğunu son günlerde hepimiz anladık. Rektörümüzün liderliğinde hocamızın sunduğu proje çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi vardı; yerli ve milli sanayi oluşturmak. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi ilaç ve medikal sanayisidir. Gaziantep’in bu anlamda medikal sanayide bir kümeleşmeyle ilgili hedefi ve projesi vardı. Gaziantep Üniversitesi öncüllüğünde bunun ilk adımını atmış olduk” dedi.

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PROJEYE YURTDIŞINDAN DA İLGİ VAR

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli ve milli ilaç hamleleri ve özellikle Türkiye’de yeni ilaç kümelenmeleri doğrultusunda yapılan direktiflerine istinaden bir takım çalışmalar başlatıldığını vurgulayarak, “Yapmak istediğimiz şey; Gaziantep gibi sanayisi köklü olan bir şehrimizde, ilaç endüstrisi anlamında da kümeleştirme oluşturmak. Proje daha başlama aşmasındayken bile uluslararası yatırımcıların gözdesi oldu. Bir taraftan Japon firmalar, bir taraftan Amerika firmaları ortaklığımızla burada ortak bir fabrika ve işletim sistemi kurmak istiyorlar. Bunu düşündüğümüzde ilerde Gaziantep Üniversitesi merkezli Gaziantep ve Türkiye’yi önemli bir ilaç üretim merkezi ve lojistik merkezi oluşturulacak” şeklinde konuştu.

HEM AR-GE HEM ÜRETİM MERKEZİ

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise, proje ile Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Radyofarmasötik ilaçların üretildiği bir tesis kurulacağını vurgulayarak, “Aynı zamanda farklı izotoplar ile yeni kanser ilaçlarının araştırılıp geliştirileceği bir Ar-Ge merkezi de kurulacak. Bu merkezde üretilecek ilaçlarda hem iç piyasa, hem de dış piyasaya arz edilecek. Projemizin toplam bütçesi 31.5 Milyon TL olup süresi 18 aydır. Özellikle ilaç endüstrisinin stratejik öneminin farkında olduğumuz bugünlerde, böyle bir projenin Gaziantep’te hayata geçirilmesi çok önemli. İnşallah bu yatırımla ülkemizdeki ilaç endüstrisinin millileştiği ve yerlileştirildiği en önemli merkezlerden birisi de Gaziantep olacak” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE MOLEKÜL İHRAÇ EDEBİLECEK

Projeyi hazırlayan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa ise, kurulacak merkezde kanser görüntülenme ve tedavisinde kullanılan moleküllerin üretileceğini belirterek, “Bu proje yaşama geçtiğinde Gaziantep yerli ve milli ilaç üretim merkezi olacak. Ürettiğimiz molekülleri hastanemizde kullanacağız. Ayrıca diğer illerdeki merkezlere göndereceğiz. Bundan başka Dünya’nın birçok ülkesine de molekül ihraç edeceğiz” diye konuştu. 

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