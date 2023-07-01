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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in acı günü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti. Kıymık’ın cenazesi, Şireci Camiinde 2 Temmuz öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

12:21 . 1/07/2023 Cumartesi
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Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti.

Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel bir hastanede bir süredir tedavi gören babası Mustafa Kıymık, Doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.


Mustafa Kıymık

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatma Şahin'in babasını kaybettiği duyuruldu.




Cenazenin detayları paylaşıldı

Ünal Kıymık, Serpil Yıldırım, Fatma Şahin’in Babaları Mustafa Kıymık’ın Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.


Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Fatma Şahin’in babası Mustafa Kıymık vefat etmiştir. Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii’nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz"

#Fatma Şahin
#Mustafa Kıymık
#Gaziantep Belediyesi
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