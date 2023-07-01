Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in acı günü

Fatma Şahin'in babası Mustafa Kıymık hayatını kaybetti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel bir hastanede bir süredir tedavi gören babası Mustafa Kıymık, Doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatma Şahin'in babasını kaybettiği duyuruldu.
Cenazenin detayları paylaşıldı
Ünal Kıymık, Serpil Yıldırım, Fatma Şahin’in Babaları Mustafa Kıymık’ın Cenazesi yarın (2 Temmuz Pazar) öğle namazına müteakip Şireci Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.
Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;