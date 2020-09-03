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GAZİANTEP

Gaziantep haber: Sahte altın üreten atölyeye baskın

Gaziantep'te sahte altın üreten atölyeye baskın: Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirildi

Gaziantep'te sahte altın basımı yapan kuyumcu atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kuyumcu atölyesine operasyon düzenledi.
Kuyumcu atölyesine operasyon düzenledi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın basımı yapan bir kuyumcu atölyesine operasyon düzenledi.

İHA

İnternetten altın alışverişinde sahte altın riski
EKONOMİ
İnternetten altın alışverişinde sahte altın riski

Ekipler, operasyonda sahte 34 gram hurda altın, 84 gram has altın, 412 gram külçe altın, 864 gram iki parça halinde aktar (levha) altın, 32 adet baskıya hazır lira altın, 91 adet baskıya hazır çeyrek altın, 7 adet basılmış tam altın, 3 adet basılmış çeyrek altın, bir adet 18 gramlık basılmamış 2 buçukluk altın, 13 adet basılmış bir gramlık altın, bir adet baskıya hazır reşat altın, bir adet basılmış reşat altın, 7 adet beşibirlik tabir edilen altın yapımında kullanılan kalıp, 78 adet altın yapımında kullanılan kalıp ve altın basımında kullanılan 11 adet makine ve teçhizat ele geçirildi.

İHA

Olayla ilgili yakalanan ve 3 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Sahte altın üreten atölyeye baskın
FOTOĞRAF 6
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın basımı yapan bir kuyumcu atölyesine operasyon düzenledi.
Title
Ekipler, operasyonda sahte 34 gram hurda altın, 84 gram has altın, 412 gram külçe altın, 864 gram iki parça halinde aktar (levha) altın, 32 adet baskıya hazır lira altın, 91 adet baskıya hazır çeyrek altın, 7 adet basılmış tam altın, 3 adet basılmış çeyrek altın, 1 adet 18 gramlık basılmamış 2 buçukluk altın, 13 adet basılmış 1 gramlık altın, 1 adet baskıya hazır reşat altın, 1 adet basılmış reşat altın, 7 adet beşibirlik tabir edilen altın yapımında kullanılan kalıp, 78 adet altın yapımında kullanılan kalıp ve altın basımında kullanılan 11 adet makine ve teçhizat ele geçirildi.
Title
Olayla ilgili yakalanan ve 3 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Title
Title
Title
Sahte altın üreten atölyeye baskın
Gaziantep'te sahte altın basımı yapan kuyumcu atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.
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