Gaziantep turizmi sanatla yoğuruyor

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 45’incisi düzenlenen Dünya Turizm Haftası nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir dizi etkinlik düzenliyor. Kutlama etkinliklerinin başlangıcı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız’ın katılımıyla Gaziantep Kalesi eteklerinde bulunan Zeytin İşlikleri’nde gerçekleşti. Etkinliklerde Gaziantep’e özgü birçok sanat dalının örnekleri sergilendi, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri Ritim Topluluğu gösteri düzenledi.

REKLAM

Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri Ritim Topluluğu gösteri düzenledi.

TURİZM-SANAT İŞBİRLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen etkinliklerde, Gazi şehrin turizminde en büyük katkıyı sağlayan el sanatları, yöre müzikleri, müzik aletleri ve diğer sanatsal unsurlarla kenti dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Türkiye’de turizmin yaklaşık 45-50 yıllık bir geçmişi olduğunu, Gaziantep ve Güneydoğu da ise çok yeni bir sektör olduğunu söyleyerek, “Deniz, kum, güneş üçlüsüne dayanan tatil anlayışı, turizmimizin lokomotifi durumunu hala korumakta. Ancak Gazi şehrin insanlarının misafirperverliği, binlerce yıllık tarihi, farklı uygarlıklara yapmış olduğu ev sahipliği ve zengin ürün çeşitliliğiyle dünya turizminde rekabet edebilecek özelliklere sahip” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİ CAZİBE MERKEZİ YAPMALIYIZ

Etkinlikte konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinliğin yapıldığı Gaziantep Kalesi’nin şehrin simgesi, geçmişi, tarihi, bağımsızlığın simgesi olduğunu söyleyerek, “Kültür ve Turizm deyip geçmeyeceksiniz. İstihdam, ihracat, ekonomi, dünya barışına katkısı var. İnanç turizmi şehrimiz için önemli alan. Biz gelir gelmez 36 türbeyi restore ettik. Buraların ihtiyaçlarını giderdik. Bu türbelerin hepsiyle ilgili bir rota çıkardık. Bir Eyfel Kulesi’ne 80 milyon kişi gidiyor. Biz binlerce Eyfel’iz. Kendimize ve milletimizin değerlerine güvenmemiz gerekiyor. Şehri cazibe merkezi halinize getirirsek istihdamımız artar işsizlik azalır” dedi.