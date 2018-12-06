Gaziantep turizmine yeni rota doğuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’u makamında kabul etti. Gaziantep’in Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptığı insanı yardımları ele alan ikili, mültecilerin bir an önce Suriye’ye geri dönmesi için güçlü bir çalışma içerisine girilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Ayrıca, Türkiye’ye gelen Britanyalı turistlerin Gaziantep’e gelmesi konusunda ortak çalışmaların yürütülmesi fikri benimsendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu konuda İngiltere ile Türkiye arasında sağlıklı ilerleyen bir süreç var. ‘Bölge ve şehir için birlikte neler yapılabilir, özellikle mülteci ve göç yönetiminde daha güçlü politikalar nasıl üretilebilir?’ gibi soruların yanıtını aramak için sizin burada olmanız çok önemli” dedi.

‘YÜK PAYLAŞILMALI’

Yükün paylaşılması gerektiğini ifade eden Başkan Şahin, “500 bin mültecinin temel ihtiyaçlarını karşılayan bir yerel yönetim olarak büyük bir yükün altındayız. Avrupa ülkelerinin çok daha hızlı ve çok daha güçlü destek vermesi gerekiyor. Maalesef Japonlardan aldığımız desteği Avrupa Birliği’nden alamadık. Böylesi bir sorunu bir ülkenin tek başına çözmesini beklemek büyük bir haksızlık. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması bir zorunluluk” şeklinde konuştu.

DÜNYAYA DAHA FAZLA ANLATMAMIZ GEREKİYOR

Çingene Kızı’nın eksik olan 12 parçasının tamamlanarak yuvasına döndüğünü kaydeden Başkan Fatma Şahin şöyle devam etti; “Kültür ve sanat merkezi, ekonomi ve sanayi şehriyiz. Burada büyük bir kültürel miras var. Yeni dönemde İngiltere’den Türkiye’ye gelen turistlerin bölgeye, Gaziantep’e gelmesini sağlamanızı istiyorum. ‘Uzaklarda Arama’ ve ‘Şimdi Gaziantep‘e Gelme Zamanı’ adıyla iki kampanyamız var. Sanırım büyükelçi kampanyaya uygun hareket etti.”

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