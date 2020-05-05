Gaziantep Valisinden 'Kaç Saat Oldu' paylaşımı: Hesabı kullanan FETÖ'cü tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu saptanan Hüseyin Yılmaz, 1 Mayıs günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış ve bugün tutuklanmıştı.

GÜNDEM FETÖ'nün sosyal medyacısı tutuklandı

Yaşanan bu gelişmeyi Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından söz konusu hesabın yaptığı paylaşımlara atıfta bulunarak aktardı.

Vali Gül, paylaşımında, "Kaç Saat Oldu sosyal medya hesabını kullanan FETÖ'cü Hüseyin Yılmaz tutuklanalı 1 saat oldu. Emniyet teşkilatımızı tebrik ederim. Darısı, diğer operasyon hesaplarını kullananların başına..." ifadelerini kullandı.