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Gündem Gaziantep Valisinden Kaç Saat Oldu paylaşımı Hesabı kullanan FETÖcü tutuklandı
GAZİANTEP

Gaziantep Valisinden 'Kaç Saat Oldu' paylaşımı: Hesabı kullanan FETÖ'cü tutuklandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, FETÖ'nün sosyal medya sorumlularından Hüseyin Yılmaz ile ilgili paylaşımda bulundu. Gül, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "‘Kaç Saat Oldu’ sosyal medya hesabını kullanan FETÖ'cü Hüseyin Yılmaz tutuklandı. Emniyet teşkilatımızı tebrik ederim, darısı diğer operasyon hesaplarını kullananların başına" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep Valisi Davut Gül
Gaziantep Valisi Davut Gül

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '@kacsaatolduson' isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu saptanan Hüseyin Yılmaz, 1 Mayıs günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış ve bugün tutuklanmıştı.

FETÖ'nün sosyal medyacısı tutuklandı
GÜNDEM
FETÖ'nün sosyal medyacısı tutuklandı
  • Yaşanan bu gelişmeyi Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından söz konusu hesabın yaptığı paylaşımlara atıfta bulunarak aktardı.

Vali Gül, paylaşımında, "Kaç Saat Oldu sosyal medya hesabını kullanan FETÖ'cü Hüseyin Yılmaz tutuklanalı 1 saat oldu. Emniyet teşkilatımızı tebrik ederim. Darısı, diğer operasyon hesaplarını kullananların başına..." ifadelerini kullandı.

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