Gaziantep ve Bursa'da feci kaza: İki ölü 13 yaralı

Gaziantep’deki kaza Bayramlı kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi
İlk kaza haber, Gaziantep’in Bayramlı kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 27 AOV 777 plakalı hafif ticari araç ile 27 ACV 302 plakalı başka bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AOV 777 plakalı aracın şoförü Servet Kankaya hayatını kaybederken, biri ağır 8 kişi ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhaneli'nden Bursa istikametine seyreden H.A. idaresindeki 16 AAC 633 plakalı yolcu minibüsü, Doğancı Mahallesi mevkisinde, H.B'nin kullandığı 16 ACZ 691 plakalı kamyonla çarpıştı.
Yolculardan S.Ş. (65), kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.