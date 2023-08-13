|
Gündem

Gaziantep ve Bursa'da feci kaza: İki ölü 13 yaralı

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri ağır 8 kişi yaralanırken Bursa Orhaneli'nde ise yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

14:54 . 13/08/2023 Pazar
IHA
Gaziantep’deki kaza Bayramlı kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi

Gaziantep’deki kaza Bayramlı kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi

İlk kaza haber, Gaziantep’in Bayramlı kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 27 AOV 777 plakalı hafif ticari araç ile 27 ACV 302 plakalı başka bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AOV 777 plakalı aracın şoförü Servet Kankaya hayatını kaybederken, biri ağır 8 kişi ise yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Bursa'daki kazada yolculardan S.Ş. (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bursa'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bursa'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Orhaneli'nden Bursa istikametine seyreden H.A. idaresindeki 16 AAC 633 plakalı yolcu minibüsü, Doğancı Mahallesi mevkisinde, H.B'nin kullandığı 16 ACZ 691 plakalı kamyonla çarpıştı.


Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 5 yolcu, ekipler tarafından hastanelere sevk edildi.

Yolculardan S.Ş. (65), kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.






#Gaziantep
#Bursa
#Kaza
#Orhaneli
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kakaolu ıslak kek sosu yapılışı ve malzemeleri