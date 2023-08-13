Gaziantep ve Bursa'da feci kaza: İki ölü 13 yaralı

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 27 AOV 777 plakalı hafif ticari araç ile 27 ACV 302 plakalı başka bir hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 27 AOV 777 plakalı aracın şoförü Servet Kankaya hayatını kaybederken, biri ağır 8 kişi ise yaralandı.