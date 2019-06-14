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Gaziantep’in GaziBis’ine entegrasyon ödülü

Ulaşım alanında yaptığı yeniliklerle trafikteki aksaklıkları asgariye indiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarını ödülle taçlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ödülü Büyükşehir Belediyesi adına Türkiye İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt Gaziulaş Genel Müdürü Recep Tokat’a verdi.
Ödülü Büyükşehir Belediyesi adına Türkiye İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt Gaziulaş Genel Müdürü Recep Tokat’a verdi.

İsveç’in başkenti Stockholm’da düzenlenen ‘Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı’nda iki Türk belediyesine ödül verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma işletmesini yürüten iştiraki Gaziantep Ulaşım A.Ş (Gaziulaş), bisiklet kiralama sistemi GaziBis’in toplu taşıma ile entegrasyonuna yönelik projesi ödüle layık görüldü.

Toplu taşıma alanında dünyanın en büyük organizasyonu olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından yılda bir yapılan “Toplu Taşıma Zirvesi” bu yıl İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlendi.

  • Zirve kapsamında yapılan proje yarışmasında, Gaziulaş’ın gerçekleştirdiği “GaziBis’in Toplu Taşıma ile Entegrasyonu” başlıklı projesi ödüle layık görüldü. Ödülü Büyükşehir Belediyesi adına Türkiye İsveç Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt Gaziulaş Genel Müdürü Recep Tokat’a verdi.

Proje kapsamında, şehirdeki bütün toplu taşıma araçlarına binişlerde kullanılan Gaziantep Kart ile yapılan online üyelik sonrası, kartlar GaziBis’te de geçerli hale geliyor.

GaziBis’e üye kartlar, bisiklet kiralama sonrasındaki bir saat boyunca belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ücretsiz biniş sağlıyor. Saatliği 1 TL’den hizmet veren bisikletlerin kullanımının teşvik edilmesini amaçlayan uygulamaya kullanıcılar büyük rağbet gösteriyorlar. Stockholm’deki fuara Türkiye’den 7 firmanın katıldığı, ancak Gaziantep ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ödüle layık görüldüğü bildirildi.

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