Gaziantepli üretici destekle şahlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından arı yetiştiricilerine arı koruyucu ilaç ve giysi, hayvan yetiştiricileri içinse yem dağıtım töreni düzenlendi. Bu kapsamda Gaziantep sınırları içerisinde Arı Yetiştiriciler Birliğine kayıtlı 767 üreticiye dış parazitlere karşı arıların savunmasını güçlendirmek, daha sağlıklı, daha güçlü hale getirip hastalıklara karşı dirençlerin artırmak için 10 bin paket varoa ve 6 bin adet nosema koruyucu ilaç dağıtımı yapıldı. Bunun yanı sıra arıların bakımını kolaylaştırmak ve üreticilerin çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla 767 maske, 767 körük ve 767 adet eldiven yüzde 100 hibe ile üreticilere dağıtıldı.

Diğer yandan hayvan yetiştiricilerini de unutmayan Büyükşehir, yine kent içerisindeki kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerini desteklemek için ve üretime teşvik etmek amacıyla 11 bin 190 büyükbaş işletme, bin 350 küçükbaş işletmesi olmak üzere toplam 12 bin 540 işletmeye hayvan sayılarına göre 7 bin 580 kilogram yem yüzde 50 hibe ile hayvan üreticilerine dağıtıldı.

BÜYÜKŞEHİR EMRİNİZDE

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törende yaptığı konuşmada yapılan tarım destekleriyle Türkiye Yüzyılı’nın nasıl bir başlangıç yaptığının görüldüğünü belirterek, “Dünya için önemli olan gıda güvenliğini temin etmek için ne gerekiyorsa yapacaksın. Gaziantep modeli tam da budur, kardeşlik modelidir. Birlikte iş yapma modelidir. Toprağı yeşil altına çevirme modelidir. Bunu başaran bir irade var. Bunu başaran iradenin en büyüğü sizsiniz. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hepinizin emrindeyiz” dedi.

ÇİFTÇİNİN EMEĞİ ÜLKENİN BEREKETİ

Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül ise, mazot, gübre, yem gibi çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü destek projelerini aksatmadan sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiftçimiz, emekçimiz, eli nasırlı gönlü, yüreği değerli engin değerli kardeşlerim, sizlerin bu emekleri ülkemizin bereketidir. Çiftçimizin yanında hükümetimiz her zaman yer aldı. Sulama projelerimizle Gaziantep’te sulanabilen hiçbir alan susuz kalmayacak. Bu konuda güneş enerjisiyle diğer desteklerle çiftçimizin elektrik maliyetini sulama maliyetini de azaltıyoruz. Daha da azaltarak sürekli yanlarında olacağız.”

DESTEKLER İŞİ BÜYÜTTÜ

Arı yetiştiriciliği ile uğraşan İbrahim Mercandağ da Başkan Fatma Şahin’in kendisi gibi birçok çiftçiye destek verdiğine dikkati çekerek, “Yıllardır aldığımız desteklerle arılarımızı çoğalttık. Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın hakkını ödeyemeyiz. Geceyi gündüzüne kattı, biz çiftçileri şahlandırdı” diye konuştu.

Törende yer alan Gaziantep İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Koca ile Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit de tarım başta olmak üzere hayvancılık ve arıcılığa yönelik yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sundu.







