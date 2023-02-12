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Gaziantep'te 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Nurdağı ilçesinde, enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk çıkarıldı.

15:58 . 12/02/2023 Pazar
AA
Gaziantep

Gaziantep

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk çıkarıldı.


"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında bir çocuğa ulaştı.


Ekipler, yaptıkları çalışmalarla 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi enkazdan 155 saat sonra kurtardı.


Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Aynı binanın enkazından daha önce de 6 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.



#Kurtarma
#Gaziantep
#"Asrın felaketi"
29 dakika önce
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Gaziantep'te 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı
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