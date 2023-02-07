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Gaziantep'te 30 saat sonra aynı aileden 2 kişi kurtarıldı

Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 30 saat sonra anne ve kızı yaralı kurtarıldı. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen anne Rabia Yılmaz ile kızı Gülben, yaklaşık 30 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

10:55 . 7/02/2023 Salı
AA
Gaziantep

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 30 saat sonra anne ve kızı yaralı kurtarıldı.


Merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen anne Rabia Yılmaz ile kızı Gülben, yaklaşık 30 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan, Yılmaz ailesinden yaklaşık 1 saat önce enkazdan çıkarılan Aysu Yılmaz'ın da Rabia Yılmaz'ın kızı olduğu öğrenildi.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.



#DEPREM
#Gaziantep
#Enkaz
1 saat önce
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