Gaziantep'te altı kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı

Sürücü Tahsin E, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki kazada yaralanan 27 YC 694 plakalı kamyonun sürücüsü Tahsin E, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Tahsin E. idaresindeki kamyon, dün freninin boşalması sonucu Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolunda trafik ışıklarında duran 3 araca çarpmış, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.