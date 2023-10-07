Gaziantep'te altı kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı

Çanakkale Boğazı'nda 25 yıldır zıpkınla balık avcılığı yapan ve daha önce ters yüzen yunusu görüntüleyen Kerem Atasev'in kamerasına bu kez nesli tükenmekte olan "stenella coeruleoalba" türündeki çizgili yunus yansıdı.