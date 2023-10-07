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Gaziantep'te altı kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı

Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü,16 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı.

12:30 . 7/10/2023 Cumartesi
AA
Sürücü Tahsin E, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücü Tahsin E, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki kazada yaralanan 27 YC 694 plakalı kamyonun sürücüsü Tahsin E, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.


Sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tahsin E. idaresindeki kamyon, dün freninin boşalması sonucu Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolunda trafik ışıklarında duran 3 araca çarpmış, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.





#Gaziantep
#gözaltı
#KAZA
#Nurdağı
#Sakçagözü
34 dakika önce
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