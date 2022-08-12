Gaziantep'te çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama

Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' tutuklandı

Adana'da, saklandığı evde operasyonla yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu 'mahrem imamı' tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 4 yıldır aranan F.Ö'nün (37) merkez Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreste, 8 bin 500 avro, 1500 dolar, 600 lira ve 84 gram altın ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve eski diş hekimi olduğu öğrenilen F.Ö'nün, üniversite öğrenciliği döneminde 'büyük bölge talebe mesulü' sıfatıyla terör örgütü içinde yer aldığı belirlendi. Zanlının, daha sonra da Hava Harp Okulu'na hazırlanan öğrencilerden sorumlu 'mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.