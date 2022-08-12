Gaziantep'te çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahöyük Mahallesi'nde bulunan çiftlik evinde kenevir yetiştirilerek esrar elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada ihbarın doğru olduğunu saptayan ekipler, savcılık kararıyla çiftlik evine operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonda arama yapılan çiftlik evinde; 860 kök kenevir, 30 kilo kubar esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi. Kenevirler, yakılarak imha edilirken, ismi açıklanmayan ik şüpheli de gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.