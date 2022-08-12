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GAZİANTEP

Gaziantep'te çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama

Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin çiftlik evine düzenlediği operasyonda, esrar elde etmek için kenevir yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Gaziantepte çiftlik evine uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama
Operasyonda yakalanan kenevirler.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahöyük Mahallesi'nde bulunan çiftlik evinde kenevir yetiştirilerek esrar elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada ihbarın doğru olduğunu saptayan ekipler, savcılık kararıyla çiftlik evine operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonda arama yapılan çiftlik evinde; 860 kök kenevir, 30 kilo kubar esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi. Kenevirler, yakılarak imha edilirken, ismi açıklanmayan ik şüpheli de gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı
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Ağrı'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı. Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Zanlıların adres ve üzerlerinde yapılan aramada 2,05 gram esrar, 4,99 gram eroin, 3,76 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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