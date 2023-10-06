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Gaziantep'te freni patlayan kamyon araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'te seyir halindeyken freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 5 ölü ve 17 yaralının olduğu belirtildi.

17:23 . 6/10/2023 Cuma
AA
Olay yerinde can pazarı yaşandı.

Olay yerinde can pazarı yaşandı.

Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran 27 AHU 776 plakalı otomobile çarptı.

Kamyon ardından, 27 MC 1015 plakalı minibüse ve 34 UZ 7893 plakalı otomobile çarptı.




Beş ölü 17 yaralı

Kazada, ikisi çocuk 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.



Gaziantep Valisi Kemal Çeber kazaya ilişkin açıklamada bulundu:

  • "Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Üç savcı görevlendirildi

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.




#Gaziantep
#Trafik Kazası
#Nurdağı
2 saat önce
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Gaziantep’te katliam gibi kaza: 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı