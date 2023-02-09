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Gaziantep'te iki kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra iki kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı. Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

08:10 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen iki kişiye sağ olarak ulaşıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen iki kişiye sağ olarak ulaşıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.


Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen iki kişiye sağ olarak ulaşıldı.


Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.




#DEPREM
#Gaziantep
#Pazarcık
41 dakika önce
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