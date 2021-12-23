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Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğun tedavisi devam ediyor

Gaziantep'te, iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor. Vali Davut Gül, "Ailenin bundan sonraki hem tedavi hem de diğer süreçlerde valilik olarak biz takip edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte iki pitbullun saldırdığı Asiye Ateşin sağlık durumu nasıl?
Gaziantep'te pitbull saldırısında 4 yaşındaki Asiye Ateş yaralanmıştı.

Şahinbey ilçesinde dün iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanınca kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor.

Dün gece saatlerinde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ile aileyi hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Gül, tedavi sürecinin titizlikle devam ettiğini söyledi.

Devletin bütün imkanların seferber edildiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

  • "Hepimize geçmiş olsun. Ailenin bundan sonraki hem tedavi hem de diğer süreçlerde valilik olarak biz takip edeceğiz. Kamuoyunda ailemize sanki baskı yapıldığı, baskı altında tutulduğuyla ilgili bir çok şey yazılıyor ama bunların doğruluğu yok. Aileyle konuştuk herhangi bir baskı yok. Bundan sonraki süreç adliyeye intikal etmiş. Saklanacak ve gizlenecek bir durum yok. İnşallah tez zamanda yavrumuz sağlığına kavuşur."

Dün, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan "pitbull"lar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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