Gaziantep’te kan donduran vahşet: Üç yaşındaki çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar

İddiaya göre 23 yaşındaki 2 çocuk annesi M.İ. bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi.

Bir televizyon programına katılan Anne M.İ. çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi.

Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.

CESEDİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay’ın cesedi Derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.

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FOTOĞRAF 14 Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor. Mersin'de polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin önce tabanca ile ardından ise uzun namlulu silahlarla polis noktasına saldırdığı görülüyor. BiP'te paylaş

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