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GAZİANTEP

Gaziantep’te kan donduran vahşet: Üç yaşındaki çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar

Bir televizyon programına Gaziantep’ten katılan M.İ. kayıp iki çocuğu için yardım istedi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan Lina Nazlı Erbay’ın cesedini derin dondurucuda buldu.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantep’te kan donduran vahşet: Üç yaşındaki çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar
Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay’ın cesedi Derin dondurucuda bulundu.

İddiaya göre 23 yaşındaki 2 çocuk annesi M.İ. bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi.

Bir televizyon programına katılan Anne M.İ. çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi.

Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.

CESEDİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay’ın cesedi Derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.

Mersin'de polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 14
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Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
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Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Mersin'de polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin önce tabanca ile ardından ise uzun namlulu silahlarla polis noktasına saldırdığı görülüyor.

Mersin’de polis noktasına hain saldırı: İkinci tuzak bomba imha edildi
FOTOĞRAF 19
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Hain saldırı Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’ndeki Tece Polisevi’nde meydana geldi.
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22.45 sıralarında 2 araç içerisinde Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
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Ekiplerinde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.
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Çıkan çatışma sonucu bir polis şehit olurken bir polis de yaralandı.
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te yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu.
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Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı.
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Mersin’de polis noktasına hain saldırı: İkinci tuzak bomba imha edildi
Mersin'de Tece Polisevi'ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu bir polis şehit olurken bölgede çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu. Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı.


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