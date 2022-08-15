Gaziantep'te provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi

Avcılar'da iki otomobil İSKİ'nin açık bıraktığı rögar nedeniyle oluşan çukura düştü

İstanbul Avcılar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri su altında kaldı. İSKİ'nin kapatmadığı rögarın taşması sonucu bir ev su içinde kalırken, yolda açılan çukura iki otomobil düştü.