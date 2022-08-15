Gaziantep'te provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S. A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla Ülkemizden çıkışı sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S. A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla Ülkemizden çıkışı sağlanmıştır.