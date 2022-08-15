Gündem Gaziantepte provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
GAZİANTEP

Gaziantep'te provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi

Gaziantep Valiliği, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu avukatın sınır dışı edildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte provokatif paylaşım yapan yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi
Gaziantep’te provokatif paylaşım yapan Suriyeli avukat sınır dışı edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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