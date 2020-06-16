Gaziantep'te tedirgin eden görüntü: Sosyal mesafe kuralı adeta hiçe sayıldı Yeni tip koronavirüs ile başlayan 'sosyal mesafe' döneminde sosyal mesafe kuralına en az uyan il Gaziantep oldu. Kentte bugün insan yoğunluğunun en fazla yaşandığı çarşı ve caddelerde kaydedilen görüntüler ise korkuttu.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 13:49 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 14:02 İHA