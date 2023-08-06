Gaziantep’te yöresel güzellikler buluşması.

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin bu yıl 7’ncisi düzenlenen, yöresel kültürlerin bir araya geldiği Hemşehri Dernekleri Festivali’nin açılışını yaptı. Başkan Fatma Şahin, şehirlerin kültürel, geleneksel ve yöresel güzelliklerinin tanıtıldığı festivalde stantları ziyaret ederek yöresel ürünleri tattı. Katılımcılara aşure dağıttı. Festivalin açılışına özel GBB Şehir Tiyatrosu Topluluğu tarafından şiirler ve türkülerin yer aldığı “Hasat Zamanı” gösterimi sahne aldı.

ŞAHİN: GÜCÜMÜZ HEMŞEHRİLERİMİZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalde yaptığı açılış konuşmasında Gaziantep’in büyümesinin ve sanayileşmesinin en büyük gücünü hemşehrilerinden aldığını belirtti.

Gaziantep modelinden bahseden Başkan Şahin, “Hemşehri demek, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olmak demek. Gaziantep’in kültür şehri olmasında bizim en büyük gücümüz hemşehrilerimiz. İyi insan; faydalı insan, hemşehri olmak, kardeş olmak Gaziantep modeli olmak demek anlamına gelir. Biz ülkenin modeliyiz. Kardeşlik modeliyiz. Sınır güçlü olursa, sınır kardeş olursa, sınırda huzur olursa, sınırda sağlık olursa bütün ülke aynı sağlıktan aynı huzurdan istifade edecektir” dedi.

ZENGİN KÜLTÜR

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise çok özel topraklarda yaşadıklarını belirterek, “Çok güzel bir ülkemiz var. Kendine has özellikleri var. Ülkede her bir yere baktığınızda bir renk görürsünüz. Böyle zengin bir kültürümüz var. Çok güzel bir proje. Bugün bana ifade edilen 62 ilimizin temsilcileri var. Tüm bölgeyi kapsayan merkez il olmayı da Antep başarmış durumda” şeklinde konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya

EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise Gaziantep’te kendi evinde gibi hissettiğini ifade ederek, “Bu şehir, kardeşliğin barışı, sanayinin ve birlikte yaşamanın şehridir. Biz her hemşehrilerimizle buluştuğumuzda kendi şehrimizdeyiz gibi, kendi evimizdeyiz gibi, kendi kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Kardeşlik şehrimizin Muş'tan, kardeşliğin sembolü olmuş Gaziantep'e kucak dolusu selamlar getirdim” diye konuştu. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise her biri ayrı ayrı tarihe ve gastronomiye sahip şehirde tanıtım için yapılan organizasyona katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.







