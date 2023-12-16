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Gazze diplomasisi için Norveç'e giden Bakan Fidan'dan mevkidaşlarıyla kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze diplomasisi için Norveç'e gitti. Bakan Fidan burada İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile bir araya geldi.

00:41 - 16/12/2023 Cumartesi
IHA
Bakan Fidan, Norveç'te dışişleri bakanları toplantısına katıldı.
Bakan Fidan, Norveç'te dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile temaslarda bulunmak üzere geldiği Norveç'te Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Finlandiya ve Norveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Norveç'te temaslarını sürdürüyor. Bugün Oslo'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Fidan ve Temas Grubu üyesi bakanlar, Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.


Toplantıda, Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.


Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store de katıldı.


Bakan Fidan: Amerikan siyaset sistemi İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz
Bakan Fidan: Amerikan siyaset sistemi İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşmenin ardından, "Gazze'deki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine ifade ettik" dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yapılan ve ABD'nin veto ettiği Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarıya da değinen Fidan, "Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte" şeklinde konuştu.


#Norveç
#Bakan Fidan
#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Arap Ligi
#İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi (AL) Temas Grubu
#Gazze
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