Gazze için birlikte çalışacağız: BMGK kararının takipçisiyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "(İspanya) İki ülke olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Moncloa Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ortak basın toplantısı düzenledi.





ENDİŞELERİMİZ ARTTI

İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “İspanya'nın bu tutumunun, henüz Filistin'i tanımamış ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir" dedi. Erdoğan, "Sayın Hükümet Başkanı ile Avrupa genelinde artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı tehdidini de görüştük. Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda oluşan tablo maalesef endişelerimizi artırdı" ifadelerini kullandı.





KAĞIT ÜSTÜNDE KALMASIN

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince (BMGK) kabul edilen Gazze'de ateşkes tasarısında önemli olanın bu plan ve kararların, samimi ve barış odaklı şekilde ele alınması, kağıtlarda kalmaması ve uygulamaya geçirilebilmesi olduğunu vurguladı. Bunun için görüşülmesi gereken herkesle görüştüklerini ve bu temasların şu anda sürdüğünü bildiren Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda ülkeler, ezici çoğunlukla acil ve kalıcı ateşkese duyulan ihtiyacı ortaya koydular. Ülkelerin meydanlarında sadece barış isteyenler aylardır seslerini duyurmaya çalıştı" diye konuştu.





İSRAİL'E GEREKLİ BASKI YAPILMALIDIR

BMGK'nin de böylesi bir zemine gelmiş olmasını olumlu bulduklarını vurgulayan Erdoğan, fakat BM'nin, bu süreçte çok büyük yara aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi üyeleri bu kararın arkasında durup, hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır. Bu süreç böyle devam etmeyecektir. Temennimiz, İsrail'in artık bu saldırılardan vazgeçmesi ve bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesidir. Bizler bütün gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.





Savunma sanayiinde dayanışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ile savunma sanayi alanında işbirliğine ilişkin, "TCG Anadolu'yla bir adım attık. Şimdiyse bunun bir yüksek veya bir üst segmentine geçelim istiyoruz. Bunun çalışmalarını da başlattık. Bir üst segment, mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz." dedi. Bunun savunma sanayinde bir dayanışmanın teklifi olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Şu anda Milli Savunma Bakanlığımız, savunma sanayimiz bu çalışmayı yürütüyor. Bunun yanında insansız hava araçlarında yine birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. Bu çalışmalarda dünyada birçok ülke çok çok ileri adımlar attı ve Türkiye de bu konuda daha ileri adımları atmanın gayreti içinde. İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız. İspanya'yla da bu konuda iş birliğimiz olacak."





Vicdan sahiplerinin yüreği kanıyor

Cumhurbaşkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım, vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değildir" dedi. Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, toplantının ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ilerlemesine, yeni ortaklıkların tesisine vesile olmasını diledi.





ŞIMARIKLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binden fazla insanın göz göre göre katledildiğini, 85 bin sivilin yaralandığını kaydeden Erdoğan, “Kiliseler, camiler, okullar, mülteci kampları bombalandı, basın mensupları öldürüldü. Gıda taşıyan insani yardım görevlileri vuruldu. Doktorlar, akademisyenler, masum siviller, kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına dahi kan dökerek karşılık veren bir şımarıklıkla karşı karşıya bulunuyoruz" dedi.





KATI VİZE UYGULAMALARI ENGEL

Erdoğan, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarının henüz başlamaması, iş insanlarımıza yönelik katı vize uygulamaları ekonomik alandaki müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor" ifadelerini kullandı.





Başını sallama tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol bir gazeteciye, sorduğu soruya cevap verirken başını sallamasına tepki gösterdi. Erdoğan, “Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın davalarına" ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Şu anda sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor? Hele hele bir basın mensubunun kalkıp bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama, ben sallamıyorum. Bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum” dedi.





11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez’in görüşmesinin ardından, Erdoğan ve Sanchez huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, Yenilikçilik ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptını Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares imzaladı.



