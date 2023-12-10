Gazze kasapları katliam için yeni sipariş verdi

Gazze’deki katliamın devam edebilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda tek başına veto yetkisini kullanarak bütün dünyanın tepkisini çeken ABD, şimdi de işgalci güç İsrail’e acil tank mermileri ulaştırmanın derdine düştü. Terör devleti İsrail, ABD’den, değeri 500 milyon dolardan fazla olan ve Gazze’deki saldırılarda yer alan Merkava tanklarında kullanılmak üzere 45 bin tank mermisi istedi. Dünyadan tepkilerin arttığı bir dönemde bu kararın ABD Kongresi’ne sunulmasıyla bazı üyelerin süreci geciktirebileceğinden korkan ABD yönetimi Kongre’yi devre dışı bıraktı. Joe Biden yönetimi, ABD Kongresi’nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail’e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdi.

ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARIYMIŞ!

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın tank mermilerinin İsrail’e derhal teslim edilmesi için Silah İhracatı Kontrol Yasası’ndaki acil durum yetkisini kullandığı belirtilerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın tank mermilerinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail’e derhal sağlanması gerektiği konusunda kongreye ayrıntılı gerekçeler sunduğu ifade edildi. Tank mermilerinin satışının ABD ordusu envanterinden yapılacağı belirtilen açıklamada, satışın ABD’nin savunması üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı aktarıldı.

BÜYÜK PAKET KONGREYE TAŞINACAK

Söz konusu tank mermileri, Biden yönetiminin İsrail’e satmak için ABD Kongresi’nden onaylamasını istediği ve değeri 500 milyon dolardan fazla olan 45 bin tank mermisini içeren daha büyük bir silah satışının parçası olarak biliniyor.ABD’de silah satışları genellikle kongredeki komiteler tarafından yapılan 20 günlük bir incelemenin ardından onaylanır veya onaylanmaz.

ABD ONAYLAMAYA ZORLUYOR

ABD’nin soykırımcı İsrail’e verdiği desteğe tepki olarak geçtiğimiz haftalarda istifa eden Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, basına verdiği demeçte, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kongre komitelerini İsrail’e bu tip sevkiyatları hızla onaylamaya zorladığını söylemişti.ABD basını, ülkeden İsrail’e yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin de bulunduğu silah sevkiyatının 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra başladığını ve sürekli olarak devam ettiğini belirtmişti. Ayrıca işgalci güce on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar da sağlanıyor.

Sevkiyata devam ediyor

İsrail ordusu iki ayı aşkın süredir bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne zırhlı araçlarla asker sevkiyatına devam ediyor. Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ve askeri cipler, Gazze’nin Şucaiye bölgesine doğru ilerlerken, helikopterlerin de İsrail-Gazze sınırının sıfır noktasına indiği ve kalktığı görüldü. Zırhlı araçlarla Gazze sınırına doğru ilerleyen İsrail askerlerinin zafer işareti yaptığı gözlendi.







