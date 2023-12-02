Gazze'de yaşananlar insanlık suçu: Barış için sorumluluğa hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin katledilmesinin savaş suçu olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai’de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde konuştu.





HEP BARIŞIN YANINDA OLDUK

Dünyanın, koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ardından şimdi de Gazze’deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye, tüm bu krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır” diye konuştu. İsrail saldırılarında 16 bini aşkın Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Gazze’de yaşananlar hiçbir şekilde meşru gösterilemez, bu insanlık suçudur, savaş suçudur ve bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır.”





SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ

Son gelişmelerin 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördüklerini belirten Erdoğan, “Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ve ‘Daha adil bir dünya mümkündür’ şiarımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum” dedi.





Hedef 2053’te sıfır emisyon

Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile de bir araya gelerek görüştü.

Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluklarını yüzde 1’in altında olmasına rağmen, kendi imkanlarımızı kullanarak çok önemli adımlar attıklarını kaydeden Erdoğan şunları söyledi: 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 2030 senesine kadar emisyon azaltımı hedefimizi iki katına çıkardık. Bu kapsamda, yıl sonu itibarıyla 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı bekliyoruz. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 55’e yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sırada yer alıyoruz.





YOL HARİTALARIMIZ TAMAM

Jeotermal kurulu gücünde Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncüyüz. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa’da 2’nci, dünyada 9’uncu sıradayız. Hidrojen Teknolojileri Stratejimizi uygulamaya aldık. Ayrıca net sıfır emisyon hedefi bağlamında çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri karbonsuzlaşma yol haritalarımızı tamamladık. 2053’te yenilenebilir enerjinin payını yüzde 69’a çıkarmayı planlıyoruz. Eşimin himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesiyle atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a taşıyacağız.”





YARALARI HIZLA SARIYORUZ

Tüm bu çalışmaların maliyetinin yüksekliğinin herkesin malumu olduğunu ifade eden Erdoğan, “İklim finansmanı kaynaklarına ve teknoloji transferi imkanlarına daha adil şekilde erişebilmemiz, bu bakımdan büyük önem arz ediyor.” değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine rağmen Türkiye’nin ne ekonomideki ne de iklim değişikliğiyle mücadeledeki hedeflerinden koptuğunu belirterek, “14 milyon insanımızı ve 11 ilimizi olumsuz etkileyen depremlerin yol açtığı yaraları hamdolsun hızla sarıyoruz. Şehirlerimizin yeniden inşasında da çevreyi korumak, iklim ve çevre dostu yapılar inşa etmek, önceliklerimizin başında yer almaktadır.” dedi.



