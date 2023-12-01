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BAE'de temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'nda (COP28) temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü. "TRK" uçağıyla İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

23:28 - 1/12/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

"TRK" uçağıyla saat 23.00'te Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.



#Dünya İklim Eylemi Zirvesi
#Birleşik Arap Emirlikleri
#BAE
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Atatürk Havalimanı
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