Gazze'ye yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü İzmir'den yola çıktı

Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı



Gazze’deki hasta ve yaralı kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletme amacıyla Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle yakın iş birliği çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.



Bilindiği üzere,… pic.twitter.com/FmQJVASgyG