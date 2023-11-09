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Dünya

Türkiye ve İran'dan Gazze için ortak mesaj: İslam dünyası baskıyı artırmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Özbekistan'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan, İslam dünyasının İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini ifade etti.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:12 - 9/11/2023 الخميس
Güncelleme: 15:26 - 9/11/2023 الخميس
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16’ncı Zirvesi için gittiği Taşkent’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.


Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.


'İslam dünyası baskıyı artırmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi.


Türkiye’nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.


Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile bazı yetkililer de yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sesimizi Müslümanlar olarak bugün yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sesimizi Müslümanlar olarak bugün yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuştu. Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama değinen Erdoğan, Charlie Hebdo örneğiyle Batı'nın iki yüzlülüğüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın… Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?" ifadelerini kullandı



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