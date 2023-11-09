Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan'da önemli açıklamalar: Gazze'de 11 bin çocuk ve kadın öldürüldü dünya sessiz

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Özbekistan’da düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu.





Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına çok sert tepki gösterdi, İslam dünyasına 'ses yükseltme' çağrısı yaptı.

















İşte Erdoğan'ın açıklamaları:





Saygıdeğer başkanlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dönem başkanlığını devralan Özbekistan Cumhurbaşkanı'na misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum.





Küresel sınamalarla karşı karşıya olduğumuz dönemden geçiyoruz. Koronavirüsün açtığı yaralar henüz kapanmadı. Rusya Ukrayna savaşının yıkıcı sonuçları ile yüzleştik.





"Batılı ülkeler katliamı uzaktan seyrediyor"





Filistin topraklarındaki çatışmalar hepimizin yüreğini dağladı. Saldırıda 34. günü geride bıraktık. Acımasızca öldürülen kişilerin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyorlar. Çocukları dahi katleden fanatizm ile karşı karşıyayız. Batılı ülkeler katliamı uzaktan seyrediyor. Bırakın eleştiriyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içindeler. Kuranı yakanlara göz yumanlar Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. 7 Ekim'den bu yana gördüğümüz iki yüzlülük örneklerini artırmak mümkündür.





İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek okulları camileri kiliseleri hastaneleri üniversiteleri bombalamaya devam ediyor.





"Sesimizin yükseltilmesi çok mühim"





Gazze konusunda diplomatik girişimlerimiz sürecek. Çatışmaların engellenmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyoruz. Bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El-Ariş Havalimanı'na sevk ettik. 2 Sivil insani yardım gemimizin gönderilmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 15 Kasım'da devlet ve hükümet başkanları eşlerinin katılımı ile toplantı gerçekleşecek. Gazzeli masumların acısının dindirilmesi için güçlü bir duruş sergilenecek. Sesimizin yükseltilmesi çok mühim.





Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi başladı





"Paris'te 25 kişi öldürüldüğünde dünya liderleri birlikte yürüdü"





Paris'te 25 kişi öldürüldüğünde dünya liderleri birlikte yürüdü, 11 bin insan öldürüldü dünya sessiz. Çocuk ve kadın... Başta ABD, Batı hep birlikte sessizler. Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada teşkilatı olarak hep birlikte sesimizi bugün yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz.





"Bu rakam bize yakışmıyor"





Daha şeffaf daha adil ekonomi sistemine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduk. İnsan odaklı girişimlerimizi sürdürüyoruz. 500 milyon nüfusu ile teşkilat bu açıdan şüphesiz önemli konuma sahip. Üyelerin birbiri ile ticaretinin 85 milyar dolara tekabül etmesi düşündürücü. Bu rakam bize yakışmıyor. 100 milyara çıkarılması için gayretimizi artırmalıyız. 20 yıldır hayata geçirilemeyen teşkilatı ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymalıyız. Ekobank'ın tüm üyelerin katılımı ile faal hale getirilmesi bu maksada hizmet edecek.,





Erzurum'un 2025 yılı turizm başkenti seçilmesi için verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.





"Hepimizin üzerine düşeni yapması lazım"





TANAP başta olmak üzere enerji yatırımları ile bölgemizin enerji güvenliğine katkılarda bulunuyoruz. Teşkilatın üyeleri olarak adımlarımızla bu alanda daha fazla rol alabiliriz. Birlikten kuvvet doğar. Yenilenebilir enerji gibi temiz enerji için yatırımlarımızı artırmamız faydalı olacak. Bakü'de kurulacak teşkilat temiz enerji şartını imzalamaya davet ediyorum. Hepimizin üzerine düşeni yapması lazım. Eşimin öncülüğünde 2017'de sıfır atık hareketini başlattık.





"Saflarımızı sıkıştırmalıyız"





Doğu Batı orta koridoru değeri daha fazla artmıştır. Geliştirmek için gayretle hareket etmeliyiz. Saflarımızı sıkıştırmalıyız.





Karabağ'da 30 yılı aşkın işgalin sona ermesi ile bölgede barışa bir adım daha yaklaştık. Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi süreci kolaylaştıracak. Ulaştırma hatlarının tesis edilmesi de stratejik öneme sahip.





Depremle sarsılan Afgan halkına yardımlarımızı sürdürüyoruz. 510 tonluk gıda yardımı taşıyan trenimiz yola çıktı. Bundan sonra da zor zamanlarında yanlarında olacağız.





"KKTC'nin sesini duyurmak hepimizin sorumluluğudur"





Teşkilatın gözlemci üyesi olan KKTC'nin Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi önemli bir mesajdır. Teşkilat üyeleri olarak haksız şekilde baskı altında tutulan KKTC'nin sesini duyurmak hepimizin sorumluluğudur. KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum



