Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda 33 gün geride kaldı. Hamas’ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, tvnet'e özel açıklamalarda bulundu. Ebu Merzuk, Aksa Tufanı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "'İsrail ordusunu bu kadar savunmasız görmek sürpriz oldu' ifadelerini kullandı. Savaşı yönetenin ABD olduğunu ve ateşkesinde ABD'nin iradesine bağlı olduğunu belirten Ebu Merzuk, ateşkes için şartları olmadığını, esirler için müzakereye hazır olduklarını belirtti. Ebu Merzuk,, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı ülkelerine ve ABD'ye karşı cesur tutumunun hareketlerini motive ettiğini dile getirdi. Erdoğan'ın 'terör hareketi değil halkını temsil eden bir direniş hareketi' açıklamasından dolayı teşekkür ettiklerinin altını çizen Ebu Merzuk, "Türkiye mazlumların yanındadır" diye konuştu.