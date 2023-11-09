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Kassam Tuğayları, İsrail tanklarını bir bir imha ediyor: Zırhlarınız, askerlerinizin mezarı olacak

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Yaklaşan yeni bir gelişmeyi işgalcilere müjdeliyoruz; zırhlarınız askerlerinizin mezarları haline gelecek." dedi.

14:47 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:15 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kassam Tuğayları, İsrail tanklarını bir bir imha ediyor

Kassam Tuğayları, İsrail tanklarını bir bir imha ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken sahada kanlı bir çatışma yaşanıyor. Hamasın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün İsrail'e ait 136 tankı imha ettikleri görüntüleri yayınlayarak gözdağı verdi.

Kassam Tugayları İsrail tankını hedef alıyor

"İSRAİL, ESİRLERİ BIRAKMAMIZI ENGELLEDİ"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El Aksa televizyonundan yayınlanan konuşmasında İsrail'in birkaç gün önce Hamas'ın alıkoyduğu 12 yabancının serbest bırakılmasını engellediğini kaydetti. Ebu Ubeyde, "Tutukluların ve yabancıların serbest bırakılma çabalarını engelleyen, onların hayatını tehlikeye atan İsrail'dir." dedi.

ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADILAR

Öte yandan Ebu Ubeyde, " İsrail'in saldırı başlatmasından bu yana 136 İsrail aracını kullanılmaz hale getirdiklerini" söyledi. Kanalda aynı zamanda araçların imha edildiği ve çatışmalara ait görüntüler de yayınlandı. Kassam'ın İsrailli bir askeri öldürdüğünü kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna karşı çatışmaları her noktada sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"DİRENİŞİMİZİ HER CEPHEDE GÖSTERİYORUZ"

İsrail'in saldırılarında 10 binden fazla Filistinli can verirken; Ubeyde, "Düşmanın katliamı hafızalardan silinmeyecek. Onların üzerine bir lanet yıkım ve ateş olacak. Yaklaşan yeni bir gelişmeyi işgalcilere müjdeliyoruz, direnişimizi her cephede gösteriyoruz. Mücahitlerimiz sizi gözetliyor. Düşmanın zırhları, askerlerinin mezarları haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın dış politikasını yöneten Ebu Merzuk'tan tvnet'e özel açıklamalar: Erdoğan'ın cesur tutumu bize güç veriyor
Hamas'ın dış politikasını yöneten Ebu Merzuk'tan tvnet'e özel açıklamalar: Erdoğan'ın cesur tutumu bize güç veriyor

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda 33 gün geride kaldı. Hamas’ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, tvnet'e özel açıklamalarda bulundu. Ebu Merzuk, Aksa Tufanı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "'İsrail ordusunu bu kadar savunmasız görmek sürpriz oldu' ifadelerini kullandı. Savaşı yönetenin ABD olduğunu ve ateşkesinde ABD'nin iradesine bağlı olduğunu belirten Ebu Merzuk, ateşkes için şartları olmadığını, esirler için müzakereye hazır olduklarını belirtti. Ebu Merzuk,, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı ülkelerine ve ABD'ye karşı cesur tutumunun hareketlerini motive ettiğini dile getirdi. Erdoğan'ın 'terör hareketi değil halkını temsil eden bir direniş hareketi' açıklamasından dolayı teşekkür ettiklerinin altını çizen Ebu Merzuk, "Türkiye mazlumların yanındadır" diye konuştu.


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