Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bomba bulundu Gebze'de 4 adet bomba bulundu Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki boş arazide 4 adet el yapımı bomba bulundu. Bombanın olduğu arazide yürüyen bir servis şoförü, yüksek gerilim hattının ayaklarında birbirine bağlı kablolar görünce durumdan şüphelenerek emniyet güçlerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangın tüpüne bağlı 4 adet el yapımı bomba olduğunu tespit etti.



Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 20:31 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019, 20:47 IHA