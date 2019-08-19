Gündem Gebzede 4 adet bomba bulundu
3. SAYFA

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bomba bulundu

Gebze'de 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki boş arazide 4 adet el yapımı bomba bulundu. Bombanın olduğu arazide yürüyen bir servis şoförü, yüksek gerilim hattının ayaklarında birbirine bağlı kablolar görünce durumdan şüphelenerek emniyet güçlerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangın tüpüne bağlı 4 adet el yapımı bomba olduğunu tespit etti.

Haber Merkezi IHA
Olay yerine gelen ekipler inceleme sonucu 4 el yapımı bomba olduğunu tespit etti.
Olay yerine gelen ekipler inceleme sonucu 4 el yapımı bomba olduğunu tespit etti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uluslararası birçok sanayi kuruluşunun yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki boş arazide 4 adet el yapımı bomba bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi 1400. Sokak üzerindeki boş arazide yürüyen bir servis şoförü, yüksek gerilim hattının ayaklarında birbirine bağlı kablolar görünce durumdan şüphelenerek emniyet güçlerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları olay yerinde yaptığı incelemede yangın tüpüne bağlı 4 adet el yapımı bomba olduğunu tespit etti.

Bombanın imha işlemi 1 buçuk saat sürdü

Bomba imha uzmanları 1.5 saat süren çalışma sonrası direğe bağlı şekilde bulunan bombaları çıkartarak incelemek üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

  • Binlerce insanın çalıştığı sanayi kuruluşlarının ortasında bulunan 4 adet el yapımı bombanın kim ya da kimler tarafından konulduğunu belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 8 yaralı
GÜNDEM
Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 8 yaralı

20 dakikada 3 penaltı

20 dakikada 3 penaltı

Fenerbahçe sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor.
Mehmetçik Marekyolundan dönmez!

Mehmetçik Marek
yolundan dönmez!

Askeri uzmanlara göre TSK'nın takviyesi engellenemez.
Haluk Hocayı kaybettik

Haluk Hoca'yı kaybettik

Kültür Bakan Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Daha etkin kullanılacak

Daha etkin kullanılacak

​Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı.
Gereken yapıldı

Gereken yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması.
İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

​Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 3 sivilin öldüğünü açıkladı.
3 ilde 129 TİM harekete geçti

3 ilde 129 TİM harekete geçti

Kıran operasyonu ile PKK'ya hedefler imha ediliyor.
Köprü trafiği kitlendi

Köprü trafiği kitlendi

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası.
Sözde emir yakalandı

Sözde emir yakalandı

Kırsal bölgelerde saldırılar devam ediyor.
Şehit yakınları<br>yeniden işe alındı

Şehit yakınları
yeniden işe alındı

​HDP'li Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları göreve döndü.
İlk kez mahkemede

İlk kez mahkemede

​Sudan'da 30 yıllık el-Beşir dönemi sona ermişti.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​TIR ile çarpışan minibüsteki 7 işçi hayatını kaybetti.
HDP'nin elinde büyükşehir kalmadı

HDP'nin elinde büyükşehir kalmadı

İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararının ardından dikkat çeken tablo.
Kayyum telefonu

Kayyum telefonu

Bahçeli'den Bakan Süleyman Soylu'ya tam destek.
Tatile HDP arası verdi

Tatile HDP arası verdi

​İstanbul'u sel götürdüğünde keyfini bozmayan İmamoğlu HDP için anında açıklama yayınladı.
Suriye ile bağlantılı

Suriye ile bağlantılı

Sınır ötesi harekatla koordineli adımlar atılıyor.
HDP'li 3 büyükşehire kayyum

HDP'li 3 büyükşehire kayyum

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.