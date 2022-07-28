Gebze'de alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi



Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patlama, STR Grup isimli alüminyum fabrikasında meydana geldi.

DHA

Fabrikada basınç tankının patlaması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

REKLAM

DHA

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÜNDEM Kahramanmaraş'ta korkutan fabrika yangını: Dumanlar şehrin her yerinden göründü

OYNAT 00:42 Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



