Gebze'de alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patlama, STR Grup isimli alüminyum fabrikasında meydana geldi.
Fabrikada basınç tankının patlaması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.