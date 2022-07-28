Gündem Gebzede alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı 1 işçi yaralandı
KOCAELİ

Gebze'de alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında basınç tankının patlaması sebebiyle yangın çıktı. Yangında bir işçi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Gebzede alüminyum fabrikasında basınç tankı patladı: 1 işçi yaralandı
İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patlama, STR Grup isimli alüminyum fabrikasında meydana geldi.

DHA

Fabrikada basınç tankının patlaması neticesinde yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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