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ANTALYA

Geç kaldığı için iş arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi: İşe gitmeye korkuyorum

Antalya’da nöbet değişimine geç geldiği iddiasıyla mesai arkadaşı tarafından darp edilen site güvenlik personeli kadın, “İşe geç geldiğim için boğazıma sarıldı. Sol tarafıma yumruk attı. Cuma günü işe gideceğim ama korkuyorum” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Geç kaldığı için iş arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi: İşe gitmeye korkuyorum
Olay sonrası şikayetçi olduğunu belirten Figen Kaya, Erkan Ş.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi

Olay, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi’ndeki bir sitenin önünde bayram sabahı yaşandı. İddiaya göre, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Figen Kaya (40) ile Erkan Ş. arasında nöbet değişimine geç kaldığı gerekçesiyle sözlü tartışma çıktı.

Bir süre sonra E. Ş. bir anda Kaya’nın boğazını sıkıp yumruk attıktan sonra yoluna devam etti. Kadının bağırması üzerine geri dönen şahıs, kadına yeniden vurmaya başladı.

Yere düşen kadının yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Erkan Ş., tepki gösterdiği vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülmeye başlandı. Şahsı vatandaşların elinden araya giren diğer vatandaşlar güçlükle alabildi. Bir süre yerde kalan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Kadının şikayetçi olması üzerine Erkan Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Erkan Ş.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

“Boğazıma sarıldı, yumruk attı”

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Figen Kaya, “Bu sabah maalesef görev arkadaşım tarafından şiddete uğradım. Şiddetin bir sebebi olmaz. Sebep aramak doğru değil bence ama benim görevime geç kaldığımı söyledi. Geç kalmamıştım. Üzerime doğru geldi, kendimi geri çektim. Önce boğazıma sarıldı ve hırpaladı. Ardından yere düşürdü ve üzerime atladı. Arkadan saçımı çekti. Sol tarafıma yumruk attı. İmdat diye bağırınca Allah’tan bayram namazından çıkanlar müdahale etti. Eğer onlar olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi” dedi.

“İşe gitmeye korkuyorum”

Olay sonrası şikayetçi olduğunu belirten Figen Kaya, Erkan Ş.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.

Kaya, “Şu anda can güvenliğim yok. Ben cuma günü işe gideceğim, bu kişi orada yine beni taciz edip rahatsız edebilir. Aileden biri olmadığı için uzaklaştırma kararı verilemiyor. Bu mesleği yapamamasını ve kartının alınmasını istiyorum. İşe gidersem korkacağım ve tedirgin olacağım. Psikolojik bir rahatsızlığı varsa daha büyük zararlar verebilir” ifadelerini kullandı.

Kazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı: İkisi ağır beş kişi yaralandı
FOTOĞRAF 18
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Kaza saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre 34 HZ 0555 plakalı BMW marka otomobil sürücüsü, önünde seyir halinde olan 34 BGF 084 plakalı Opel marka otomobile çarptı.
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Kazada 34 BGF 084 plakalı otomobil sürücüsü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkışırken, diğer otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Ekiplerin ilk kazaya müdahalesi sırasında olay yerinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle ilk kazadan dakikalar sonra ikinci kaza meydana geldi.
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İbrahim Çakmak idaresindeki 06 FE 5937 plakalı Peugeot marka otomobil, olay yerinde park halinde olan itfaiye aracına feci şekilde çarptı.
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06 FE 5937 plakalı otomobilin hemen arkasında aynı yönde seyir halinde olan 34 BOG 877 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ise duramayarak önündeki otomobile çarptı.
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Hafif ticari araçta bulunan iki kişi kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, 06 FE 5937 plakalı Peugeot marka otomobil içerisinde bulunan sürücü İbrahim Çakmak, Nilgün Dinç ve isimleri öğrenilemeyen diğer iki kişi yaşanılan çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkıştı.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü İbrahim Çakmak ve yolcu koltuğunda oturan Nilgün Dinç kazayı hafif şekilde atlatırken, otomobilde bulunan diğer iki kişi ağır şekilde yaralandı.
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aralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
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Kazanın yaşandığı esnada olay yerinde görevlerini yapan basın mensupları, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerinin kazanın yaşandığı noktaya birkaç metre uzaklıkta olması ise olası bir facia yaşanmasını engelledi.
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Meydana gelen ikinci kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı.
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Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
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Yol bakım ekiplerinin, kaza sebebiyle yola saçılan parçaları temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü.
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Polis ekipleri kazadan kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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Kazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı: İkisi ağır beş kişi yaralandı
İstanbul Pendik'te iki aracın karıştığı kazaya müdahale eden itfaiye ekibinin aracına başka bir otomobil çarptı. Her iki kazada da 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı.

Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
FOTOĞRAF 7
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Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 03 UV 406 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarptı.
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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler kısa sürede bölgeye gelirken, araç sürücüsü E.A. kendisine yardım etmek isteyen trafik polislerine sözlü ve fiziki olarak saldırdı
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Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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Yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.A.’nın 238 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 8 ay el konuldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 238 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, polislere saldırdı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.

Duble yolda can pazarı yaşandı: Dokuz yaralı var
FOTOĞRAF 7
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Kaza, Kaynarca-Adapazarı D020 duble yolu Kaynarca ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, G.Ç. idaresindeki 34 CKV 560 plakalı Seat marka otomobil ile F.A. idaresindeki 54 VL 166 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
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Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Toplam 9 kişinin yaralandığı kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar ise bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Adeta can pazarının yaşandığı duble yolda yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.<br>Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Bayram günü korkutan kaza, duble yolda can pazarı 9 yaralı
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Bayram günü korkutan kaza, duble yolda can pazarı 9 yaralı
Duble yolda can pazarı yaşandı: Dokuz yaralı var
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


İşe gitmeye korkuyorum

İşe gitmeye korkuyorum

​Geç kaldığı için iş arkadaşı tarafından darp edildi.
Adeta can pazarı yaşandı

Adeta can pazarı yaşandı

​Kazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı.
Yardıma gelenpolislere saldırdı

Yardıma gelen
polislere saldırdı

​Aydın'da alkollü sürücü dehşet saçtı.
Bayram ziyareti<br>faciayla sona erdi

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