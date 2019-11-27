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TEKİRDAĞ

Gece yarısı korku dolu anlar: Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Tekirdağ’da iddiaya göre kökü çürüyen ağaç bir otomobilin üzerine devrildi. Park halindeki otomobilin içinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat bir nefes aldırdı.

Haber Merkezi İHA
Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan eski Valiliğin yanında meydana gelen olayda iddiaya göre sokakta kökü çürüyen dev bir ağaç büyük bir gürültü ile park halindeki 22 AJ 178 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen kısa sürede durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİMSENİN OLMAMASI NEFES ALDIRDI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası ağacın düştüğü otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Dev ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Aracın içerisinde ve ağacın düştüğü bölgede yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesme işlemine başladı.

DHA
Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi.

DHA
Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi.

DHA
Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi.

DHA
Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi.
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