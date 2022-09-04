Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı

Karacabey, 2021 yılında 604 milyon fidanı toprakla buluşturduklarına dikkati çekerek, "Bu yıl şu ana kadar 250 milyon fidan diktik. Sonbahar fidan dikim sezonunda yapacağımız çalışma ile yıl sonuna kadar 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Bu yıl Avrupa ve Amerika'daki birçok ülkede orman yangınları yaşandığını, Türkiye'de ise şu ana kadar çok büyük bir problem bulunmadığını dile getiren Karacabey, "Tedbirlerimizi artırdık, vatandaşlarımızı ikaz ettik. Vatandaşlarımızın dikkati ile bu yıl çok büyük bir yangın yaşamadık ama tehlike geçmiş değil. Sıcaklık yüksek, nem düşük olduğu zamanlarda ormanlarımıza dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

GÜNDEM Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı