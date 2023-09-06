Geçtiğimiz hafta ittifak çağrısı yapan Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret

Muharrem İnce-Meral Akşener
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Muharrem İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı. 14:00’te başlayan görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken İnce’nin görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.
İnce ittifak çağrısında bulunmuştu
Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. İnce, şunları söylemişti: