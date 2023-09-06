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Geçtiğimiz hafta ittifak çağrısı yapan Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Muharrem İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı. İnce, görüşmenin ardından açıklama yapacak.

16:29 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Muharrem İnce-Meral Akşener

Muharrem İnce-Meral Akşener

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Muharrem İnce’yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı. 14:00’te başlayan görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken İnce’nin görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.

İnce ittifak çağrısında bulunmuştu

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. İnce, şunları söylemişti:

"Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir.
CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım."


#Muharrem İnce
#Meral Akşener
#Memleket Partisi
#İYİ Parti
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