Geleceğin liderleri bilim kurdu ile yetişiyor

Başladığı günden bu yana öğrencilerin gelişimlerine önemli katkılar sunan Meram Belediyesi'nin Bilim Kurdu Projesi, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve velilerin büyük beğenisini topladı. Projede, 5. 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrenciler Meram Belediyesi tarafından bilim insanlarıyla ve bilimsel kitap ve dergilerden oluşan bilim yayınlarıyla buluşturulup bilime olan merakları artırılıyor. Proje kapsamında ayrıca bilim münazaraları, akıl zeka oyunları turnuvaları ve bilim yarışmaları düzenleniyor. Bilim Kurdu Projesi ile topluma yön verebilecek lider çocuklar yetiştirmenin yanı sıra, tüm öğrencilere bilhassa üstün yetenekli çocuklara tıp, astronomi, ziraat, mühendislik, robotik, matematik gibi bilimleri ve islam bilim adamları tarihini yayın, üniversite uygulamaları, bilgi yarışmaları, bilim münazaraları, akıl zeka oyunları desteği ile milli ve özgüvenli bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Uzak mahallelerde öğrenim gören çocuklar için de, bu proje kapsamında ayrı bir başlık altında özel olarak programlar düzenleniyor.

Mustafa Kavuş öğrenciler ile birlikte

HEDEF; İLÇEDEKİ TÜM OKULLAR”

Bilim Kurdu Projesinde 12 okul ile başladı bu sayının bugün 13 olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, projenin ayrıntıları hakkında da şu bilgilere yer verdi; “Bilim Kurdu Projesi, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ve her sayıda 5, 6, 7.sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10 bin çocuğu kapsayan bir proje. Çalışmamızın etkileri hakkında öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinden yaptığımız anketlerde çalışmanın başarısı gözler önüne seriliyor. Bu nedenle amacımız ilçedeki tüm okullara ulaşabilmek. 12 okulda devam eden projenin bu yılki faaliyetleri için Bilim Erasmusu adı altında bilim insanlarımızın uzak mahallelerde öğrenim gören çocuklarla buluşmasından bilim münazaralarına, akıl zeka oyunları turnuvalarından bilim yarışmalarına, kitap ve dergi dağıtımlarına kadar dolu dolu bir program hazırladık. Programın çocuklarımızın gelişimi ve geleceği için hayırlar getirmesini diliyorum”

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LİDER GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ

Çocukların en iyi şekilde eğitim almaları ve donanımlı birer birey olarak hem kendi hem de ülke geleceği adına söz sahibi olabilmeleri amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek öğrencilere dergileri teslim eden Başkan Mustafa Kavuş, bilim dergisinin onlarda hayatları boyunca unutmayacağı izler bırakmasını ve kendilerine rehber olmasını ümit ediyorum” diye konuştu. Bilim Kurdu Projesinin 2 kere TÜBİTAK Bilim Fuarı'na davet edildiğini hatırlatan Başkan Kavuş, “Bilim Kurdu Projesi çerçevesinde düzenlenen bilgi yarışmaları, bilim münazaraları, akıl zeka oyunları desteği ile öğreterek milli ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlama hedefindeyiz" dedi.

BAŞKANDAN YENİ YILIN İLK SAYISI

Meram Belediyesi’nin ‘Bilim Kurdu Projesi’ kapsamında hazırlanan ‘Bilim Kurdu Dergisi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk sayısı öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Osmangazi Ortaokulu'nda başlayan dağıtıma Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’ta iştirak etti. Dergilerini Başkan Kavuş’un elinden alan Osmangazi Ortaokulu öğrencileri büyük mutluluk yaşadı. Başkan Kavuş ziyaretinde okulda ve oluşturulan botanik bahçesinde incelemelerde bulundu, çocuklara oyunlarında eşlik etti.