Gelecek görmeyen 11 kurucu istifa etti

Açıklamada, “Biz aslında umutlarla bu partiyi kurmuştuk ama zaman içinde derin hayal kırıklığına uğradık. Parti programı ile pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Liyakatin yok sayıldığı, emeğin hiç edildiği bir parti haline dönüştü. Biz kişisel hırsların insan kaynağı olmak istemiyoruz” denildi. 14 Mayıs seçimleri ilgili de "İbretlerle dolu sonuçlar doğurdu. Bizler göçmen karşıtlığını, insan onurunu ayaklar altına alanların karşısında olacağız. Ülkemize sığınan mültecileri aşağılayan dilin karşısında olacağız. İkinci turda Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıklayan 11 üye, “Birinci turda baharı vadeden ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız” açıklaması yapıldı.