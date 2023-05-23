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Gelecek görmeyen 11 kurucu istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyelerinden 11 kişi partisinden istifa etti. İstifa edenler adına konuşan Bayram Zilan, “Parti programı ile pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Liyakatin yok sayıldığı, emeğin iç edildiği bir parti haline dönüştü” dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Ahmet Davutoğlu.

Ahmet Davutoğlu.

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden istifalar sürüyor. Gelecek Partisi’nde 131 kurucudan 11’i toptan istifa etti. ‘Demokrat Müslümanlar’ adıyla istifalarını duyuran 11 isim arasında Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Taşkın, Genel Başkan Danışmanı ve Parti Kurucusu Şükrü Kırboğa, Teşkilat Başkan Yardımcısı Alper Kürşat Giray, parti kurucusu Fidan Strate, Mustafa Öztürk Sadullah Kavak, Abdullah Teber, Veysi Akay, Sait Şaşmaz, Cesim Gökçe yer aldı.

HIRSLARA İNSAN KAYNAĞI OLMAYIZ

Açıklamada, “Biz aslında umutlarla bu partiyi kurmuştuk ama zaman içinde derin hayal kırıklığına uğradık. Parti programı ile pratiği arasında çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Liyakatin yok sayıldığı, emeğin hiç edildiği bir parti haline dönüştü. Biz kişisel hırsların insan kaynağı olmak istemiyoruz” denildi. 14 Mayıs seçimleri ilgili de "İbretlerle dolu sonuçlar doğurdu. Bizler göçmen karşıtlığını, insan onurunu ayaklar altına alanların karşısında olacağız. Ülkemize sığınan mültecileri aşağılayan dilin karşısında olacağız. İkinci turda Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıklayan 11 üye, “Birinci turda baharı vadeden ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız” açıklaması yapıldı.


Gelecek Partisi'nde 11 kritik isim istifa etti: Birinci turda baharı vadederken ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız
Gelecek Partisi'nde 11 kritik isim istifa etti: Birinci turda baharı vadederken ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinden 11 isim istifa etti. İstifa eden partililerin adına açıklamada bulunan Kurucular Kurulu Üyesi Genel Başkan Başdanışmanı Bayram Zilan, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini açıkladı. Zilan, "Bizler göçmen karşıtlığını insan onurunu ayaklar altına alacak bir kıvamda savunanların tarafında olmayacağız. İnancımızın da gereği olan her türlü ırkçılık, şiddet, terör, kin ve nefretin karşısında olacağız. Birinci turda baharı vadederken, ikinci turu sert bir kışa dönüştürenlerin tarafında olmayacağız." dedi.


#Gelecek Partisi
#DEVA
#istifa
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