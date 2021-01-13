Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik: Yönetim kurulumuzla istifa ediyoruz burada gelecek yok

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında İzmir teşkilatı olarak görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu.

"Gelecek Partisi kendi ilkeleriyle çelişiyor"

"Hukuktan, adaletten bahseden Gelecek Partisi'nde hukuk ve adalet olmadığını gördük" diyen İşçilik, kongreden sonra aylarca iletişim gruplarına eklenmediklerini, toplantılara çağırılmadıklarını ifade ederek, "Kendi ilkeleriyle çelişen bir siyasi partinin Türkiye'yi yönetemeyeceği, sorunları çözümleyemeyeceği kanaatine vardık. Dün akşam yaptığımız il yönetim kurulu toplantısında İzmir teşkilatı olarak görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ediyoruz" dedi.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan "görevden alınma" paylaşıma da değinen İşçilik, şunları söyledi:

"Sayın bakanlarımıza 'İnstagram ve Twitter üzerinden istifa ettiler' diye demeç veren Gelecek Partisi yöneticileri niye bunu Twitter üzerinden yaptılar da bana sözlü yapmadılar. Bakanlar edince olay oluyor ama Gelecek Partisi yöneticileri, bir tweet ile il başkanı görevden almayı duyurdu. Onların dediği gibi görevden alınma yok. Tüzük gereği öyle bir şey yapamazlar. Keşke AK Parti'nin içinde siyasete devam etseymişiz."

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FOTOĞRAF 15 Gelecek Partisi Sakarya İl Teşkilatı ile bazı ilçe teşkilatları, dün yazılı bir açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak kullanılan binadaki tabelalar indirilip, eşyalar taşınmaya başlandı. Binanın dış cephesindeki tabelalar da sökülürken, içeride Serbes ve arkadaşlarına ait masa ve sandalyeler ile tablolar kaldırıldı, kaplamalar da sökülmeye başlandı. Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve il yönetiminin dün partiden istifa etmelerinin ardından, parti il binası boşaltılarak tabelalar söküldü. BiP'te paylaş

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