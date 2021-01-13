Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik: Yönetim kurulumuzla istifa ediyoruz burada gelecek yok
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, İzmir teşkilatı olarak görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. İşçilik, "Hukuktan, adaletten bahseden Gelecek Partisi'nde hukuk ve adalet olmadığını gördük. Kendi ilkeleriyle çelişen bir siyasi partinin Türkiye'yi yönetemeyeceği, sorunları çözümleyemeyeceği kanaatine vardık" dedi.
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında İzmir teşkilatı olarak görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu.
"Gelecek Partisi kendi ilkeleriyle çelişiyor"
"Hukuktan, adaletten bahseden Gelecek Partisi'nde hukuk ve adalet olmadığını gördük" diyen İşçilik, kongreden sonra aylarca iletişim gruplarına eklenmediklerini, toplantılara çağırılmadıklarını ifade ederek, "Kendi ilkeleriyle çelişen bir siyasi partinin Türkiye'yi yönetemeyeceği, sorunları çözümleyemeyeceği kanaatine vardık. Dün akşam yaptığımız il yönetim kurulu toplantısında İzmir teşkilatı olarak görevlerimizden ve parti üyeliğinden istifa ediyoruz" dedi.
Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan "görevden alınma" paylaşıma da değinen İşçilik, şunları söyledi:
"Sayın bakanlarımıza 'İnstagram ve Twitter üzerinden istifa ettiler' diye demeç veren Gelecek Partisi yöneticileri niye bunu Twitter üzerinden yaptılar da bana sözlü yapmadılar. Bakanlar edince olay oluyor ama Gelecek Partisi yöneticileri, bir tweet ile il başkanı görevden almayı duyurdu. Onların dediği gibi görevden alınma yok. Tüzük gereği öyle bir şey yapamazlar. Keşke AK Parti'nin içinde siyasete devam etseymişiz."