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Gelecek Partisi’nde istifa depremi: 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğim

Altılı Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bugüne dek Bağcılar Kurucu İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Demir, yapılan siyasi ittifakın bir parçası olmayacağını ve geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yol yürümeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

17:17 . 13/03/2023 Pazartesi
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Ahmet Davutoğlu - Ahmet Demir

Ahmet Davutoğlu - Ahmet Demir

Altılı Masa'nın ortaklarından oluşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının ardından, masayı oluşturan partilerden itirazlar ve istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

"28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğim"

Gelecek Partisi
'nin kuruluşundan beri Bağcılar İlçe Başkanlığı görevini sürdüren
Ahmet Demir
, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğini ifade ederek" hem görevlerinden hem de partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ahmet Demir

Demir şu açıklamayı yaptı:

"Gelecek Partisi'nin kuruluşundan bugüne dek Bağcılar Kurucu İlçe Başkanlığını yaparak bugüne kadar aynı görevi sürdürdüm. 32 yıllık siyasi hayatımı bir heves, bir nefis, bir sinsi tuzağa heba etmeyeceğimi, zor zamanda ülkemizin geleceğini ne birilerinin siyasi hırslarına ne de birilerinin koltuk rüyasına bırakmayacağımı, 28 Şubat artıklarını eleştirirken, geçmişi karanlık 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğimi, geçmişte bu ülkenin duvarında tuğla olmaya çalışırken, geleceğinde bu duvarı yıkmayacağımı, bugün yapılan siyasi ittifakın bir parçası olmayacağımı paylaşmak istedim. Hayatım boyunca olmam gereken yerde durdum. Bugünden sonra da dünya görüşüme ters bir yerde olamayacağımdan, son siyasi gelişmelerden sonra gördüğüm zaruri lüzum üzerine Kurucu İlçe Başkanlığı görevimden ve Gelecek Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."
Ahmet Davutoğlu


#Gelecek Partisi
#Ahmet Demir
#Altılı Masa
#İstifa
20 dakika önce
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Gelecek Partisi’nde istifa depremi: 28 Şubat zihniyetinin mimarlarıyla yola gitmeyeceğim
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