Gelecek Partisi'nde toplu istifa: Gücünü PKK'dan alanlardan değil milletinden alan Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz

Erzurum'da Gelecek Partisi'nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile birlikte 300 kişi AK Parti'ye katıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile birlikte 300 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı. İstifa eden 300 kişiye düzenlenen programda AK Parti rozetleri takıldı.
AK Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yeni üye Muhammet Fırat Kırbaç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini belirtti.
"Türkiye'nin kaderini Kandil'den mesaj yollayan PKK'lıların eline bırakmamak için siyaset yapıyoruz"
Ülkenin kardeşliği için siyaset yaptıklarını ifade eden Altınok, şöyle konuştu: