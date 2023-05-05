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Gelecek Partisi'nde toplu istifa: Gücünü PKK'dan alanlardan değil milletinden alan Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz

Erzurum'da Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile birlikte 300 kişi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı. Rozetlerinin takıldığı törende konuşan Kırbaç, "Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz." dedi.

14:48 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Erzurum'da Gelecek Partisi'nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile birlikte 300 kişi AK Parti'ye katıldı.

Erzurum'da Gelecek Partisi'nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile birlikte 300 kişi AK Parti'ye katıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile birlikte 300 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı. İstifa eden 300 kişiye düzenlenen programda AK Parti rozetleri takıldı.

AK Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yeni üye Muhammet Fırat Kırbaç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini belirtti.

"Türkiye'nin kaderini Kandil'den mesaj yollayan PKK'lıların eline bırakmamak için siyaset yapıyoruz"

Ülkenin kardeşliği için siyaset yaptıklarını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kaderini emperyalistlerin belirleyeceği ittifakların eline bırakmamak, Kandil'den mesaj yollayan PKK'lıların eline bırakmamak, onlarla işbirliği içerisinde olan yerli işbirlikçilerin eline bırakmamak, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye sağlamış olduğu vizyonu bundan sonra Türkiye'nin ikinci yüzyılına taşıyabilmek için ve 86 yıl sonra açılan Ayasofya'da aynı şekilde ezan nidaları devam etsin diye siyaset yapıyoruz. Bir daha bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye ayıramasınlar diye ve 86 milyonun kardeşliği için siyaset yapıyoruz."

"Gücünü PKK'dan alanlardan değil milletinden alan Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz"

Muhammet Fırat Kırbaç ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek,
"Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz."
dedi

Gelecek Partisi kurucularından Musa Arat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak partisinden istifa etti: Bu vebale ortak olmayacağım
Gelecek Partisi kurucularından Musa Arat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak partisinden istifa etti: Bu vebale ortak olmayacağım

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Arat, Yedili Masa'nın ülkeyi bölmeye ve sömürülmeye götüren politikaları nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. AK Parti'ye destek vereceğini belirten Arat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Küresel ve emperyalist güç odaklarının planlarına uygun olarak kurulmaya çalışılan Masaya dahil olunmasına, terör örgütlerinin destekçileri ve işbirlikçileri ile aynı yapıda yer alınmasına karşı olduğumu çok daha önceden açıkça ifade etmeme rağmen oluşan mevcut duruma karşı Gelecek Partisi'ndeki görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettim." dedi. Vebale ortak olmayacağını vurgulayan Konyalı iş insanı, "Altılı masanın CHP politikalarına mahkum edilerek sömürülmeye giden yolun açılmasına sebep olabileceğine inanıyorum. Bu büyük bir vebaldir." ifadelerini kullandı.

Amerika'da şoförlük yapan Etiyopyalı Türkiye'ye seslendi: Erdoğan'ın arkasında durun bu adamın vizyonu var
Amerika'da şoförlük yapan Etiyopyalı Türkiye'ye seslendi: Erdoğan'ın arkasında durun bu adamın vizyonu var

Amerika'da taksi şoförlüğü yapan bir Etiyopyalının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Türk halkını çok sevdiğini söyleyen Etiyopyalı şoför, "Erdoğan'ın arkasında durun. Bu adamın bir vizyonu var. Güçlü bir ordu ve ekonomi kurmak istiyor. Bu vizyonun devam etmesine izin verin." dedi. 14 Mayıs seçimlerine vurgu yapan Etiyopyalı şoför, "Ülkenin kaderi sizin elinizde. Değiştirmeyin. Değiştiğinde birçok ülke yeteneksiz adamlar seçiyor ve bu adamların işleri anlaması çok uzun zaman alıyor. Bu yüzden lideriniz Erdoğan'ın arkasında durun. Bu doğru yol." ifadelerini kullandı.


#Gelecek Partisi
#istifa
#AK Parti
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