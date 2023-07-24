Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu ile Özdağ'a 'gizli mutabakat' tepkisi: Siyasi ve ahlaki değeri yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapıldığı ortaya çıkan gizli mutabakattan haberinin olmadığını söyledi. Özdağ'a biri İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verildiği mutabakata ilişkin konuşan Akşener, "Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur." ifadelerini kullandı.