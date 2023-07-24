Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu ile Özdağ'a 'gizli mutabakat' tepkisi: Siyasi ve ahlaki değeri yok

Gelecek Partisi, CHP ile Zafer Partisi arasındaki 'bakanlık' mutabakatına tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi. Özdağ, bu üç bakanlıktan birinin İçişleri Bakanlığı olduğunu ve bakanın da kendisi olacağını ifade etti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak bu iddiaları yalanlasa da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu doğruladı. Kılıçdaroğlu, bu mutabakatın iki lider arasında olduğunu ve danışmanlarının bile haberinin olmadığını söyledi.
Gelecek Partisi: Bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yok
Seçimden sonra dağılan Yedili Masa'nın ortağı Gelecek Partisi, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.