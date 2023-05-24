Gelecek ve DEVA Partisi’nin eski başkanları AK Parti’ye geçti

Törende konuşan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, "Bir haftadır partimize çok ciddi bir üye kaydı var. Bugün daha güzelini ve coşkulusunu yaşıyoruz. Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanımız Sadet Kansız ve beraberinde görev yapmış 15 kişi ile buradalar. Biz Sadet abinin milli ve manevi değerlere sadık olduğunu biliyoruz. Milli ve manevi değerlere sadık olunmasıyla AK Partiyi tercih etmişlerdir. Ben kendilerine ve arkadaşlarına bu tercihlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu törenin hem Saadet abiye hem ekibine hem de partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.