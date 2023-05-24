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Gelecek ve DEVA Partisi’nin eski başkanları AK Parti’ye geçti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir AK Parti’ye katıldı.

09:53 . 24/05/2023 Çarşamba
IHA
Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir AK Parti’ye katıldı.

Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir AK Parti’ye katıldı.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı’nda yeni üyelere rozet takıldı. Yeni üyelerin içinde Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir’de yer aldı.

AK Parti Fethiye İlçe Binası’nda gerçekleşen törene AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve partililer katıldı. Törende, Gelecek Partisi Fethiye Kurucu Başkanı olan Sadet Kansız ve 15 üyesi ile DEVA Partisi İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsa Özdemir ve yeni katılan üyelere AK Parti rozeti takıldı.

“Partimize çok ciddi bir üye kaydı var”

Törende konuşan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, "Bir haftadır partimize çok ciddi bir üye kaydı var. Bugün daha güzelini ve coşkulusunu yaşıyoruz. Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanımız Sadet Kansız ve beraberinde görev yapmış 15 kişi ile buradalar. Biz Sadet abinin milli ve manevi değerlere sadık olduğunu biliyoruz. Milli ve manevi değerlere sadık olunmasıyla AK Partiyi tercih etmişlerdir. Ben kendilerine ve arkadaşlarına bu tercihlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu törenin hem Saadet abiye hem ekibine hem de partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.


Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?
Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?

2023 cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri yapıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35,5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 25,4 ile ikinci, MHP yüzde 10,1 ile üçüncü olurken İYİ Parti 9,7 ile dördüncü, HDP’nin devamı olan Yeşil Sol ise 8,8 ile beşinci oldu. CHP seçim sonuçlarına göre 169 vekil çıkardı. Millet İttifakı'na destek veren ve seçime CHP listelerinden giren Saadet Partisi milletvekili adaylarının Meclis’e girip girmediği araştırılıyor. Saadet, CHP listelerinden giden 24 adaydan 9 ismi Meclis’e gönderdi. Peki Saadet Partisi hangi illerde milletvekili kazandı? İşte DEVA ve Gelecek Partisi kazanan milletvekili sayıları ve isimleri.


#Gelecek Partisi
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