Gündem Gelin ve damat fotoğraf çekimine giderken kaza yaptı Dört yaralı
KOCAELİ

Gelin ve damat fotoğraf çekimine giderken kaza yaptı: Dört yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine fotoğraf çekimi için gelen, bu akşam evlenecek olan Enes Konuk ve Sümeyye Yılgın ile kız kardeşleri Melike Konuk ve Medine Yılgın kazada yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Gelin ve damat fotoğraf çekimine giderken kaza yaptı: Dört yaralı
Trafik kazası sonrası araba kullanılamaz hale geldi.

Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi D-100 Kara yolu Cengiz Topel Havalimanı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Enes Konuk, 54 ZR 641 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, aynı yönde seyreden Adem Sarı idaresindeki 41 GB 830 plakalı TIR'a ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Otomobilden çıkan üzerlerinde gelinlik ve damatlıkları bulunan Enes Konuk ile Sümeyye Yılgın'la kız kardeşleri acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada yaralanan Sümeyye Yılgın ve Enes Konuk'un bugün Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dünyaevine girecekleri öğrenildi. Gelin ve damadın, kardeşleriyle birlikte Kartepe ilçesinde bulunan bir fotoğrafçıya gitmek için yola çıktıkları ve kaza yaptıkları belirlendi.

Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazasında can pazarı: 7 araç birbirine girdi kazaya neden olan sürücü kaçtı
FOTOĞRAF 9
Title
Kaza, saat 00.00 sıralarında Yıldız Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu belirtilen 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobil, Yıldız Kavşağı Levent istikametinde aynı yönde seyreden 34 TDH 07 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi ve lüks otomobil, aynı istikamette seyir halindeki 5 aracın daha kaza yapmasına neden oldu.
Title
LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI<br>Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, zincirleme kazaya neden olduğu iddia edilen 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobilin sürücüsü bulunamadı. Polis olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Title
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI<br>Lüks otomobilin çarptığı taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde bulunan araçlara çarptıktan sonra takla attı. Taksi sürücüsü araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Title
7 aracın karıştığı kazada taksi sürücüsüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Title
Kazadan son anda kurtulan taksi sürücüsü yaşananları anlattı. 34 NGZ 97 plakalı lüks otomobilin aşırı hızlı olduğunu belirten taksi sürücüsü, “Çok hızlı bir şekilde geliyordu. Benim sağımda da bir minibüs vardı. Arabanın geçmesi mümkün değildi. Baktım o araya girmeye çalışıyor, ben sola kırarak kendimi kurtardım. Su birikintisine girdi. Duramadı taksiye vurdu. Akabinde komple 5 arabayı bir birine kattı.
Title
Bütün olayın sorumlusu da sebebi de lüks otomobildir. Çok hızlıydı. Öyle bir hız yok sonuçta, yokuş çıkıyorsun. Bu birikintisi de var böyle bir hız yapma şansın yok şeklinde konuştu.
Title
Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı, Levent istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
Title
Title
Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazasında can pazarı: 7 araç birbirine girdi kazaya neden olan sürücü kaçtı
Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kazada cadde savaş alanına döndü. Aşırı hızlı olduğu için kazaya yol açtığı iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı, Levent istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı: Bir polis şehit oldu
FOTOĞRAF 5
Title
Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte bir otomobilin sıkıştırmasıyla sürücüsünün hamle yaptığı TIR, üzerinde Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman adlı yunus polislerinin olduğu motosikletle çarptı.
Title
Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Title
TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR ise Yediemin Otoparkına çekildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Title
Kazayı gören Yakup Ayyıldız, \"Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur\" dedi.
Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı: Bir polis şehit oldu
Sultanbeyli'de iddiaya göre seyir halindeki TIR, motosikletli yunus polislerine çarptı. Kazada motosikletteki iki polisten biri şehit olurken diğeri yaralandı.

Yavuz göreve hazır

Yavuz göreve hazır

​Terör inlerini dakikada altı kez vuracak.
İlk pilot Rizeli

İlk pilot Rizeli

​Büyük gün geldi: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

Rize-Artvin
Havalimanı açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Aliyev'i taşıyan uçaklar piste indi.

​Çiçeği kış tohumu yaz aylarının vazgeçilmezi.

​Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri medya toplantısına mesaj gönderdi.

​Ukraynalı olimpiyat yıldızı cephede.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.