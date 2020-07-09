Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı: Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünkü yağışta evden çıkarmak için ikna edemediği kayınpederini kolundan tutarak zorla çıkaran Muazzez Uzunyakup, 3 katlı binanın 5 dakika sonra yıkılması nedeniyle olayın şokunu yaşıyor. Muazzez Uzunyakup, "Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı" dedi.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2020, 16:06 AA