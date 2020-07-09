Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı
TRABZON

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı: Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünkü yağışta evden çıkarmak için ikna edemediği kayınpederini kolundan tutarak zorla çıkaran Muazzez Uzunyakup, 3 katlı binanın 5 dakika sonra yıkılması nedeniyle olayın şokunu yaşıyor. Muazzez Uzunyakup, "Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünkü yağışta evden çıkarmak için ikna edemediği kayınpederini kolundan tutarak zorla çıkaran Muazzez Uzunyakup, 3 katlı binanın 5 dakika sonra yıkılması nedeniyle olayın şokunu yaşıyor.

Köprübaşı ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, yaklaşık 35 yıllık binanın zeminine hasar verdi.

Yomra'da şiddetli yağış sele dönüştü: Şantiyedeki sel anı kamerada
OYNAT 00:38
Yomra'da şiddetli yağış sele dönüştü: Şantiyedeki sel anı kamerada
Trabzon'un Yomra ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda Yomra-Özdil kara yolu ulaşıma kapandı. Yomra'da bir şantiyenin sele teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


'Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı'

Binadan sesler geldiğini farkeden ve kayınpederi Abdullah Uzunyakup'u uyaran Muazzez Uzunyakup, zeminde suların biriktiğini gördü.

Kayınpederinin evden çıkmak istememesi nedeniyle paniğe kapıldığını anlatan Uzunyakup, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

  • "Babamla birlikte içerideyken evi su bastı. Evin çökeceğini söyledim babam da 'öyle bir şey olmaz' dedi. Babamı zorla dışarı çıkardım. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı."

Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı
GÜNDEM
Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Olayın etkisinden halen kurtulamadığına işaret eden Uzunyakup, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Allah'ım bizleri çocuklarımıza ve ailemize bağışladı. Binlerce kez şükrediyoruz. Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye. Allah bana o anda bir cesaret verdi."

Yol açma çalışmaları devam ediyor

Komşularının moral verdiği Uzunyakup, bir yakınlarının evine bıraktıkları kayınpederinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, mahallenin farklı noktalarında oluşan heyelan nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Abone Ol Google News
İki STKdan ortak açıklama

İki STK'dan ortak açıklama

'İstanbul Sözleşmesinin dayatmalarını reddediyoruz'
Sağlık Bakanı olacağım

Sağlık Bakanı olacağım

​Haşhaş tarlasında çalışan küçük Abdülkadir'in hayali büyük.
Adana Büyükşehir Belediyesi üç ay önce kurulan hırdavatçıdan 810 bin liralık maske aldı

Eksiklik varsa<br>tespit edilecek

Eksiklik varsa
tespit edilecek

Soylu patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Sakarya'da bir patlama daha

Sakarya'da bir patlama daha

Vali Kaldırım: 3 şehidimiz, 6 yaralımız var.

​Bakan Selçuk cevapladı: Şartlar elverişli olursa evet ancak olmazsa...

​Rakamlara rağmen ilandakilerin yüzde 71'i satıldı.
SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

SİHA'ları vazgeçilmez kılan tehdit!

​TCG Anadolu projesinde gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.
Vatiyya'daki saldırının izleri

Vatiyya'daki saldırının izleri

Saldırıyı düzenleyen savaş uçaklarının kimliği ortaya çıkabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.